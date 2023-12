Este lunes, el Gobierno nacional anunció la baja con respecto al aumento del cobro de retenciones en casi todas las economías regionales, a excepción de la vitivinícola. Para este sector en particular se resolvió que el porcentaje quede en 8% y no en un 15% como se había hablado en un principio. De todos modos, esto complicará a los empresarios y el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, se manifestó en contra de esta medida a través de las redes sociales.

El anuncio fue comandado por el secretario de Bioeconomía, Fernando Villela, luego de haber tenido una reunión con el representante de la Mesa de Enlace. En dicho anuncio, se excluyó a 18 economías regionales de esta medida gravosa. Ante esto, Uñac utilizó la red social “X” (ex Twitter) para realizar su descargo y posicionarse en contra de esta medida tomada.

“Quiero manifestar mi profundo rechazo en caso de concretarse la suba de la alícuota en los derechos de exportación al 8% para la vitivinicultura, cuando al resto de las economías regionales se les ha mantenido en 0%”, comenzó en su publicación.

“En San Juan, la viticultura es una de las principales agroindustrias, y esta medida de favorecer solo a algunos sectores a costa de otros, impactará directamente en la inversión, la empleabilidad, la limitación de exportaciones, entre otros puntos a destacar”, agregó.

Por último, finalizó diciendo que “las economías regionales deben protegerse por igual, de manera federal, con reglas claras que permitan proyección y planificación”.