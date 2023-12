Los fuertes aumentos que se registraron en las últimas semanas en las naftas afectó a varios sectores y el programa de Turismo Social también se vio atravesado por la situación. Si bien la inscripción y las condiciones fueron lanzadas en noviembre con un precio definido, desde la CTA aseguraron que sufrieron un incremento por la suba de combustibles y que todos aquellos que viajen a la costa en los próximos días, deberán pagar un extra que estiman podría ser de $5.000.

Esto lo confirmó Sergio Calderón, secretario general de la CTA en San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, al reconocer que los aumentos en los combustibles hicieron que los viajes que tenían un precio final entre los $80.000 y $90.000, dependiendo el destino deban ser actualizados. “Este valor es hoy, pero la realidad es que no sabemos qué pueda pasar más adelante. No tenemos certezas de que no pueda incrementarse”, destacó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cabe destacar que en los últimos 10 días, las petroleras aumentaron fuertemente sus precios. En el caso de la bandera nacional, YPF, el 8 de diciembre había registrado un incremento del 25% y el pasado miércoles 13 aplicó otro 28%, acumulando, en menos de una semana, una suba del 53%. En el mismo sentido, Shell aumentó primero un 15% y por último un 37%.

De esta manera, en promedio el litro de nafta tras las actualizaciones, en las estaciones de servicio, quedaron de la siguiente manera: YPF Nafta Súper pasó de $453 a $625, Nafta Infinia $558 a $769, Infinia Diesel $581 a $799 y Diesel 500 de $482 a $669. En tanto, los valores de las estaciones de bandera Shell reflejaron estos precios: Súper $640. V-Power (nafta) $790, Evolux (diesel) $692, V-Poer (diesel):$820 y GNC $203.

Según el referente, para la provincia se designaron solamente tres fechas, que a los días de lanzada las inscripciones, se agotaron. Son alrededor de 120 personas que durante los meses de diciembre, enero y febrero podrán disfrutar del complejo de Chapadmalal en la costa argentina o en Córdoba por seis noches, donde está incluido el hospedaje, la pensión completa, el traslado y excursiones.

En sintonía con el contexto social, Calderón hizo referencia también a la incertidumbre que gira en torno a la continuidad del programa tras las políticas de recortes del nuevo gobierno. “Sería realmente una pena si se llega a dar de baja porque es un programa que le permite a personas de clase media acceder a vacaciones. Hoy por hoy un paquete similar en una empresa de turismo está en los $380.000. Una familia tipo tiene que pensar en más de un millón de pesos. Es una locura. No estamos de acuerdo con la posibilidad de cerrar los hoteles”, concluyó.