El gobernador de San Juan y candidato a la reelección, Sergio Uñac, pasó por el Café de la Política con Mauricio Laciar, Francisco Tello y Ana Paula Gremoliche, y habló de todo. En este sentido, hizo un repaso sobre su gestión y dijo que hizo crecer a la provincia, posicionándola con una matriz productiva extendida, modelo en minería y con una de las que mejor pagan salarios de administración pública. En este contexto, repasó su relación con José Luis Gioja, con Fabián Gramajo y cómo decidió que Cristian Andino debía ser su compañero de fórmula para las elecciones del 14 de mayo. Ante todo, dijo que no tiene miedo de perder, pero que espera que el lunes próximo la gente elija su continuidad al mando de San Juan.

¿Hay dos tipos de peronismo en juego en estas elecciones?

En realidad está en juego un solo peronismo, el del presidente del partido. El peronismo ha tenido matices siempre y yo creo que en este caso, hay un peronismo que representa los valores que José Luis Gioja tuvo cuando gobernó y otro peronismo que representa la estructura partidaria, donde están los presidentes de Junta, que es el peronismo orgánico, el que conduce las estructuras partidarias y el que ganó las elecciones en el 2020. Son peronismos con características absolutamente distintivas. Yo recibí la provincia con una desocupación del 8% y, en peores circunstancias económicas, la dejamos en 2,9%. Una provincia que tenía 1,2 megas de generación de energía solar, hoy tiene 400 megas. Una provincia que estaba señalada por la contaminación ambiental en el país y hoy ha ascendido 50 lugares en el ranking del Instituto Fraser. Logramos una minería transparente, un gobierno que logró que sacaran escombros depositados durante siete u ocho años en la gestión de Gioja y nadie se inmutó.

¿Por qué a nadie se le movió un pelo, porque no lo sabían?

Saber se sabía. Hay pruebas comprobables que se sabían. Hay dos modelos en pugna, lo que digo es que la sociedad no quiere dar pasos hacia atrás ni mucho menos saltos al vacío.

¿Está en juego un modelo de minería responsable contra una minería a lo “chambón”?

Lo que digo es cómo nosotros hemos defendido a la minería. Hay un modelo anterior que hizo lo que hizo y que relajó controles. Creo que por eso terminamos como terminamos, con dos derrames. Puede haber accidentes, pero obviamente si el Estado delega el rol de policía va a haber accidentes y así fue. Nosotros convertimos a la minería en un sitio atractivo para las inversiones porque solo le pedimos apego, que generen inversiones y que den trabajo. Nosotros hemos resuelto un problema medioambiental internacional.

¿Por qué San Juan está primero en inversiones y Argentina es la tercera peor posicionada respecto a este tema?

Es porque la mirada que estamos teniendo en San Juan es permitir el desarrollo de todas las actividades, pero con el Estado presente. Un Estado que le interesa que se cumplan todas las normas. Nosotros promocionamos la diversificación de la matriz productiva con el respeto medioambiental pertinente.

¿Gioja está considerado como una oposición al mismo nivel que Marcelo Orrego?

Acá la oposición a este frente, que tiene dos subagrupaciones, es Orrego, que no habla de minería. No hablan de minería porque no saben cómo hacerla, cómo defenderla. Tenés candidatos nacionales que vienen a promocionarse en San Juan y que acá hablan de minería rápidamente y que allá no hablan, porque no paga hablar de minería en la Capital nacional.

¿Cómo definirías tu fórmula con Gioja?

Fue una alianza que le sirvió a la provincia de San Juan y que, quien acompañaba al exgobernador, siempre tuvo una actitud correcta. Desde el 2011 al 2015 jamás hubo una agachada de parte mía. Ni siquiera cuando el helicóptero se precipitó a tierra. Fueron momentos difíciles, desde lo personal, pero a mí lo único que me interesaba era que el actual diputado nacional se recuperara y yo devolverle el mandato. Nunca me corrí ni un centímetro, aun con propuestas de todo tipo.

¿Cómo fue gobernar mientras Gioja estaba accidentado?

Fue muy duro gobernar, en un cargo para el que yo no fui votado. Había mucha interna y fue muy difícil porque lo único que quería era volver a la normalidad. Con una economía difícil, situaciones policiales que ocurrieron y una gran interna, pudimos gobernar. Eso fue una plataforma que me ayudó a convertirme en gobernador después.

¿Considerás a Gioja como un mentor en la política?

Obviamente que mi mentor fue mi viejo, pero no voy a desconocer su importancia para mí. Aprendí lo que tenía que hacer y lo que no, también.

¿A quién querés ganarle más? ¿A Gioja o a Orrego?

A todos les quiero ganar. Tengo muy claro que no son cuestiones personales. Con Orrego tengo una muy buena relación y que Gioja la teníamos, lo que pasa es que no se entendía que yo era el gobernador. Yo estaba para ejercer el cargo, no para que me manejen la lapicera. Quieren hacer de esto una competencia personal y es electoral.

Pero, como se puede ganar, también se puede perder. ¿Te dolería perder con algún candidato en particular?

No, no. Tengo en claro que se puede ganar así como se puede perder. Tampoco me dolería perder, quiero aclarar eso. Objetivamente San Juan es una provincia distinta, si se mira objetivamente, aun con números complejos. Esta gestión está para seguir consolidándose. Obviamente, si gano, en el 2027 tiene que haber una renovación.

Hablamos de escenarios posibles, ¿cómo te imaginás para la presidencia en el 2027?

Se habla mucho de esto. Yo pensé que estaba para un mandato más en San Juan, y no solo lo pensé, sino que estoy habilitado para hacerlo. Mucho tiempo se habló de que no estoy habilitado, pero ahora se sabe, a días de las elecciones, qué sectores de mi partido así como la oposición mentían sobre esto. Ahora la Procuración General de la Corte dice que es de incumbencia provincial. Es una cuestión absolutamente resuelta.

¿Tuviste miedo de que no te dejen presentarte?

Miedo no, pero sí me tuvo ocupado. Todas estas operaciones, que terminan siendo solo operaciones, te quitan tiempo.

¿Por qué los sanjuaninos tienen que votarte el domingo teniendo en cuenta que la gente vota con bronca por la inflación?

En primer lugar, las provincias no somos formadoras de inflación. Tuvimos inflación con Macri, la tenemos con Fernández y esa es la realidad. Pero las provincias no tenemos la capacidad para formar, por ejemplo, los precios de la cadena de consumo. Creo que me tendrían que votar, sin ser inoportuno, porque creo que San Juan ha crecido mucho. Es una provincia que consolidó una matriz productiva distinta, hemos hecho cosas disruptivas, por ejemplo, en turismo. Somos la provincia con mayor generación de energía solar, somos la provincia que mejor paga a la administración pública, que más invierte en salud, Fundamentalmente, porque en San Juan hay seguridad jurídica y hemos transparentado. Lo que queda por hacer, estamos trabajando para lograrlo. Una de las materias pendientes es conectividad, por ejemplo, que estamos por firmar un convenio con Huawei para iluminar la fibra óptica.

La relación con Fabián Gramajo, ¿cómo quedó?

Es un intendente que tomó una decisión, que respeto aunque no comparto. Lo importante de esto es lo que hice por Chimbas. Hay que fijarse cuál es el financiamiento de la Ruta 40, del Predio Ferial, del pavimento… No es lo que yo lo diga, se puede chequear. Esto muestra que este gobernador tuvo una actitud abarcativa con Chimbas, nunca segregué a Chimbas, lo abracé y lo hice parte del Gran San Juan. Y eso, los chimberos eso lo saben.

¿Cómo elegiste a Andino como vicegobernador?

Es un hombre que supo manejar sus tiempos. Por eso, desde mi criterio está donde está. Me preguntan si yo lo llamé para ser mi vicegobernador y la respuesta es sí, pero él hizo todo lo previo para estar donde está. Es un intendente muy ejecutivo y los dos tenemos una foto muy parecida: los dos somos del interior y veníamos a estudiar a la ciudad, los dos supimos manejar los tiempos. Creo que si los sanjuaninos así lo deciden, Cristian va a ser un gran vicegobernador.

¿Hay días en que es difícil ser gobernador?

Uno de los días más difíciles fue cuando me enteré de que hubo un derrame en Veladero y tuve que salir a dar una conferencia de prensa a las 12:30 de la noche. Salir de esa situación tan delicada y llevar a San Juan a ser uno de los destinos más atractivos es un esfuerzo de todos los sanjuaninos.

¿Es verdad que después, cuando fueron a Canadá, se tuvieron que poner bastante duros?

Ellos pensaban que mi endurecimiento para con el proyecto tenía que ver con que me iba de la actividad. No entendían que, con esta actitud, yo estaba cuidando esta actividad. Yo estaba recuperando la confianza de los sanjuaninos y, con el diario del lunes, todo salió como lo esperábamos.

¿Cómo es defender la minería ante un país al que no le gusta la minería?

Yo no defiendo la minería acá, la defiendo allá, que es donde es difícil defenderla. Mostramos la minería con el cuidado ambiental. Creo que San Juan ha marcado un camino, que hay que salirse de la hipocresía. Si ellos dicen minería no, tienen que vivir como minería no: sin todos los materiales que nos da la minería.

¿Cómo te ves el lunes 15 de mayo?

Trabajando como gobernador y espero que la decisión haya sido la continuidad en San Juan.