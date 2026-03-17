Unión y Atenas defienden la cima en la séptima fecha del Apertura

La Liga Sanjuanina de Fútbol no detiene su marcha y ya tiene todo listo para lo que será la séptima función del Torneo Apertura. Con Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito mirándolos a todos desde arriba, la programación oficial confirmó que la actividad comenzará este mismo viernes por la noche.

El puntapié inicial en el Barrio Atlético

La acción se pondrá en marcha este viernes a las 21:30. En el "Templo", el Atlético Trinidad recibirá a Carpintería, en un duelo de equipos que necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general.

Sábado de súper acción para los líderes

El grueso de la fecha se desarrollará el sábado desde las 17:00, con los dos punteros saliendo a la cancha en escenarios muy diferentes. En Pocito, el Mirasol, Atenas, buscará hacerse fuerte en su casa cuando reciba al siempre complicado Sportivo Peñarol y, en Ullum, Unión, tendrá una parada brava ante el "Ciclón", visitando a San Lorenzo de Ullum.

Además, la jornada sabatina tendrá otros platos fuertes para seguir de cerca: Colón Junior vs. Atlético Alianza, Marquesado vs. Rivadavia, Minero vs. Villa Ibáñez y López Peláez vs. Sarmiento de Zonda.

El cierre dominical

Para el domingo, la programación reserva dos encuentros que prometen emociones, también a partir de las 17. Defensores de Argentinos se medirá ante Desamparados en la cancha de Peñarol (donde el "Defe" hará las veces de local) y Juventud Zondina recibirá en su reducto a 9 de Julio.