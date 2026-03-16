El fútbol local no da tregua y el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene suspenso en lo más alto. Tras completarse la jornada, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito reafirmaron su condición de líderes, mientras que Colón Junior y Sportivo Desamparados ganaron sus duelos y se mantienen como escoltas expectantes.

Unión dio una muestra de autoridad al golear 4 a 1 a Juventud Zondina. Con un planteo ofensivo asfixiante, el equipo de Villa Krause lastimó en los momentos justos. Nicolás Jorquera fue el encargado de abrir la cuenta, seguido por un doblete de Axel Brizuela que sentenció el trámite. Kevin Frías cerró la cuenta para el local, mientras que Leonardo Salinas descontó para la visita.

Por su parte, Atenas sacó adelante un partido durísimo. El conjunto Mirasol se impuso por 1 a 0 en un encuentro cerrado que se destrabó a los 13 minutos del segundo tiempo gracias al olfato goleador de Eduardo Bronvale. Con estos tres puntos, el equipo pocitano se mantiene en el escalón más alto junto al Azul.

Colón Junior logró un triunfo de oro fuera de casa. El Merengue venció a Sportivo Rivadavia por 1 a 0 con gol de Mathías Vera, resultado que lo deja a solo un punto de la cima.

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La actividad se cerró bajo las luces del Serpentario. Sportivo Desamparados derrotó 2 a 0 a Marquesado con una ráfaga de fútbol en el complemento. El héroe de la noche fue Agustín Aguilar, autor de los dos tantos a los 30 y 39 minutos, para que el Víbora siga prendido en la lucha.

Otros resultados de la fecha

9 de Julio 1 - 0 López Peláez

San Lorenzo de Ullum 2 - 1 Peñarol

Carpintería 1 - 1 Defensores de Argentinos

Minero 3 - 0 Sarmiento

Trinidad venció a Villa Ibáñez (Sábado)

Tabla de Posiciones - Torneo Apertura