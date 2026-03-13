El rugby de la provincia vivirá este sábado una jornada de alto voltaje. Por la tercera fecha del Torneo Provincial de la USR, Universitario recibirá en su predio de Pocito al San Juan Rugby Club, en una nueva edición del clásico más convocante y con mayor historia de San Juan.

El encuentro de Primera División está programado para las 17:00, bajo el arbitraje de Federico González. Previamente, desde las 15:15, las categorías de Intermedia abrirán la tarde con la conducción de Braian Montaño, en lo que se espera sea un marco de público imponente en el sur sanjuanino.

Cómo llegan

El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega con el pecho inflado tras un arranque impecable. La "U" cosechó dos victorias sólidas: un 27-09 frente a Alfiles en el debut y un ajustado 27-20 contra Huazihul la semana pasada. Con un juego físico y ordenado, los de Pocito intentarán hacer valer la localía para bajar al puntero.

En la vereda de enfrente, el "Piuquén" atraviesa un presente arrollador. Los de Santa Lucía son los únicos líderes del certamen y llegan con puntaje ideal, tras haber sumado punto bonus ofensivo en sus dos presentaciones: golearon 48-05 a Huazihul y aplastaron 62-17 a Jockey Club. El nivel ofensivo del San Juan RC es, hasta ahora, el más alto del torneo.

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El premio mayor: El Regional Cuyano

Más allá del honor y la rivalidad histórica, este clásico pone en juego puntos vitales para el futuro inmediato. Cabe recordar que el Torneo Provincial otorga dos plazas para el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026. Dado el arranque de ambos, Universitario y San Juan RC asoman como los dos grandes candidatos para quedarse con esos boletos a la élite del rugby regional.