La Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 puede tener dueño esta misma noche. El Estadio de UPCN San Juan Vóley, en la calle General Acha, se prepara para otra jornada de alto voltaje cuando el local reciba a Ciudad Vóley por el cuarto punto de la serie final. Con la llave 2 a 1 a favor de los sanjuaninos, la expectativa por una nueva estrella nacional es total en la provincia.

El equipo de Fabián Armoa dejó pasar la primera oportunidad de consagrarse el pasado sábado, cuando el conjunto de Núñez mostró solidez en los momentos determinantes y se impuso por 3-0, estirando el suspenso de la definición. Ahora, el "Gremial" buscará recuperar su contundencia para evitar que la serie regrese a Buenos Aires.

Para Ciudad, la premisa es clara: ganar o despedirse. En caso de que la visita logre igualar la serie esta noche, la definición se trasladará al quinto y decisivo partido, previsto para el próximo sábado 18 de abril a las 20 horas en territorio porteño. Sin embargo, UPCN confía en el peso de su localía y en el empuje de su gente para sentenciar la historia hoy mismo.

Al igual que en los encuentros anteriores, la dirigencia sanjuanina dispuso que la entrada sea libre y gratuita, por lo que se espera que el microestadio sea una caldera desde temprano. Las puertas se abrirán a las 18:00 para recibir a los miles de fanáticos que sueñan con ver a su equipo dar la vuelta olímpica número diez.

El partido comenzará puntualmente este lunes a las 20 horas y contará con la transmisión en vivo de Fox Sports, además de poder seguirse por el canal oficial de ACLAV en YouTube. San Juan respira vóley y el Gremial está a solo tres sets de volver a tocar el cielo con las manos.

Detalles del partido:

Hora: 20:00

Estadio: UPCN San Juan Vóley.

Serie: UPCN 2 - Ciudad 1.

Entrada: Libre y gratuita.