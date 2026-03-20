Este viernes por la noche vuelve a encenderse una pantalla histórica para la familia sanjuanina. Se trata de un espacio de recreación, educación y también de esparcimiento cultural que ha dado lugar a diversas historias y experiencias de todo tipo.

Se trata de la sala de cine de UPCN o como sus aficionados cinéfilos le decían UPCN Cine San Juan. Este espacio tuvo una continuidad destacada por brindar a los espectadores lo mejor del cine independiente, cine nacional, noches temáticas y hasta animación para los más chicos.

Desde 2009, el espacio contaba con varias propuestas anuales siempre con funciones gratuitas y otras por un módico precio muy accesible para todo público. Cuando llegó la pandemia de COVID 19 en 2020 la sala tuvo que cerrar y no volvió a funcionar. Siete años después, ahora esta sala volverá a estar activa y a partir de esta noche pondrá su primer película del año “El niño que domó el viento”, a las 21 hs. con entrada libre y gratuita.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de cultura de UPCN San Juan, Luis Mallea, contó cómo se está trabajando para la recuperación del espacio y su programación.

“Estamos recién articulando para que pueda comenzar los fines de semana. Empezamos con esta película y nuestra intención que la programación mensual esté definida en los próximos días. Por ahora, las funciones serán los viernes y veremos cómo la gente reacciona y acompañe”.

Aunque no esté definida la grilla para lo que queda de marzo y comienzos de abril, el objetivo es que el cine se sostenga todo el año. Lo que permitirá después trabajar con jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias para desarrollar temáticas pedagógicas. “Creemos que el cine es un instrumento muy importante para desarrollar el arte, los valores y la educación”, sostuvo Mallea.

Su historia

La sala de cine de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) en San Juan ha sido un punto de encuentro cultural importante, que supo ser una opción alternativa a los cines comerciales de las grandes cadenas multinacionales. Especialmente, por haber sido adaptada como sala de exhibición para películas argentinas. Su rol como Espacio INCAA KM 1100 -tuvo un convenio con el instituto nacional de cine en 2010- propició que sea una ventana destacada para producciones argentinas que no llegaban fácilmente a los cines comerciales.

La sala, ubicada en la calle Sarmiento 461 sur, logró contar con equipamiento de última generación, sistema de proyección de alta definición, sonido envolvente (Dolby 7.1) y una capacidad para 180 espectadores, lo que brinda una experiencia de "cine boutique", cine arte o club de cine muy confortable para los cinéfilos sanjuaninos. La función más importante que tuvo la sala es garantizar el acceso democrático a la cultura.

El espacio contó con varios ciclos, el de cine nacional que funcionaba los miércoles, jueves y sábados, los ciclos de los viernes con una temática determinada y los domingos que eran pensados para las infancias.

Acerca del film

La película a proyectarse este viernes es “El niño que domó el viento”. Es dirigida y protagonizada por Chiwetel Ejiofor. Su historia logra ser inspiradora sin caer en el optimismo barato. Basada en la historia real de William Kamkwamba, es un relato potente sobre la supervivencia, la ciencia y la brecha generacional.

La historia se sitúa en una zona rural de Malaui a principios de los 2000. William es un adolescente con una mente brillante y una curiosidad insaciable por la electrónica, pero su familia no puede pagar las tasas escolares debido a una sequía devastadora que arruina las cosechas. Mientras el pueblo se hunde en el hambre y la desesperación política, William se escabulle en la biblioteca de su antigua escuela. Allí, basándose en un libro de física, diseña un plan audaz: construir un molino de viento con chatarra y partes de una bicicleta para extraer agua del subsuelo y salvar a su comunidad.

El reparto se completa con Maxwell Simba (William Kamkwamba); Chiwetel Ejiofor (Trywell Kamkwamba); Aïssa Maïga (Agnes Kamkwamba); Lily Banda (Annie Kamkwamba); y Joseph Marcell (Chief Wimbe).

La entrada es libre y gratuita.