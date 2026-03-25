En una noche cargada de dramatismo y ante más de 3.000 personas que colmaron su estadio, UPCN San Juan Vóley escribió una nueva página dorada en su rica historia. El conjunto sanjuanino venció a Monteros Vóley Club por 3-2 (22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11), cerró la serie de semifinales 2-0 y se clasificó a la gran final de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).

El encuentro fue una verdadera batalla de resistencia que se extendió por más de tres horas. Al igual que en el partido de ida, el equipo tucumano vendió cara su derrota y obligó al "Gremio" a sacar a relucir su jerarquía en los momentos más calientes del tie-break.

El inicio fue adverso para los dirigidos por Fabián Armoa, quienes cedieron el primer parcial ante un Monteros muy efectivo en el bloqueo. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo, ajustó la recepción y, apoyado en el aliento incesante de su público, logró revertir el marcador para ponerse 2-1 arriba.

Cuando parecía que el pleito se liquidaba en el cuarto set, la visita volvió a forzar la paridad, llevando la definición al quinto parcial. Allí, la efectividad sanjuanina en el cierre fue determinante para sellar el 15-11 definitivo y desatar el festejo en la calle General Acha.

Con este resultado, UPCN disputará su 13ª final en la máxima categoría del vóleibol nacional, reafirmando su condición de máximo exponente de la disciplina en el país. El equipo vuelve a esta instancia decisiva tras su participación en la temporada 2022/23, buscando sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

El rival de los sanjuaninos se conocerá en las próximas horas, surgiendo del cruce entre Ciudad Vóley (que lidera la serie 1-0) y Tucumán de Gimnasia. La serie final, programada al mejor de cinco partidos, tiene fecha de inicio confirmada para el próximo 4 de abril.