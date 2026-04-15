UPD – Unidos por el Desafío entra en su etapa final de inscripciones y va tomando forma como una las propuestas educativas y televisivas que mayor convocatoria tendrá en San Juan. Con escuelas de distintos departamentos ya anotadas, el programa transita sus últimas semanas antes del inicio de la competencia.

La iniciativa, impulsada por GRUPO HUARPE, está dirigida a estudiantes de 5° año del nivel secundario y propone un formato que combina conocimiento, trabajo en equipo y participación activa en un entorno dinámico de preguntas y desafíos. Como dato importante, la conducción del ciclo estará comandada por Mari Leiva y Lito García.

Lejos de ser solo un ciclo televisivo, UPD plantea una competencia educativa integral que pone en valor el esfuerzo académico de los estudiantes. A lo largo del certamen, los cursos participantes avanzarán por rondas eliminatorias en las que deberán responder consignas basadas en contenidos escolares.

Lengua, Matemática, Historia, Geografía, Ciencias, Arte y Deporte forman parte del eje temático de los desafíos. El objetivo es claro: encontrar al curso que más sabe de San Juan.

El formato también incorpora instancias de participación colectiva. Mientras dos alumnos titulares y un suplente representan al curso frente a cámara, el resto del grupo interviene en dinámicas pensadas para redes sociales que también se integran a la propuesta televisiva.

Inscripciones abiertas, pero con tiempo limitado

Desde la organización recordaron que la inscripción continúa abierta, aunque en su tramo final. El proceso debe ser realizado por un docente responsable, quien se convierte en el referente del curso durante toda la competencia.

Las inscripciones siguen abiertas, no dejes de anotarte.

Ese rol no es menor: el docente acompaña la preparación del equipo, gestiona la participación y articula el vínculo entre la institución y la producción del programa.

El trámite de inscripción es simple y se realiza a través del formulario oficial disponible en www.diariohuarpe.com-upd. Sin embargo, desde la producción advierten que los cupos son limitados, por lo que recomiendan completar el proceso en los próximos días.

Un premio que marca la diferencia

Uno de los principales atractivos del programa es su premio central: el viaje de egresados para todo el curso ganador, que será otorgado por la empresa Travel Rock.

En un contexto donde las actividades tradicionales de recaudación suelen ser la vía habitual para financiar el viaje, UPD propone una alternativa distinta: que el premio se gane a partir del conocimiento.

Además del viaje, el programa prevé la entrega de otros beneficios y premios a lo largo de la competencia, tanto para los estudiantes como para las instituciones participantes.

Respaldo institucional y valor educativo

UPD cuenta con el aval del Ministerio de Educación de San Juan, lo que refuerza su perfil pedagógico y lo posiciona como una herramienta complementaria dentro del ámbito escolar.

En ese marco, los docentes que participan como tutores también obtienen reconocimiento formal, incluyendo puntaje y certificación al finalizar el programa.

La propuesta no solo busca entretener, sino también fortalecer el aprendizaje, incentivar la participación y revalorizar el rol del aula en un formato accesible y atractivo para los jóvenes.

Cuenta regresiva para el inicio

Con el estreno previsto en las próximas semanas por la señal de HUARPE TV, a través del 19.2 de TDA, YouTube y Kick, desde la producción destacan el creciente interés de las escuelas y el entusiasmo que el programa ya genera en distintos puntos de la provincia.

La convocatoria sigue abierta, pero el tiempo se acorta.

La invitación está hecha: representar a cada escuela, competir con conocimiento y buscar un lugar en la final para demostrar quién es el mejor curso de San Juan.