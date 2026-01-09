Valle Fértil: evacuaron a 14 familias por el desborde del río en Chucuma

Valle Fértil se ha convertido en el departamento más golpeado por las fuertes tormentas que afectaron a San Juan. Las precipitaciones, inusualmente intensas para la región, provocaron un escenario complejo con desbordes de ríos, caminos anegados, evacuaciones preventivas y múltiples cortes viales. Según informó el oficial Matías Zárate, de la Comisaría 12da, si bien las lluvias más fuertes han mermado y solo persisten lloviznas, el impacto sobre la infraestructura y las comunidades es significativo.

La situación más crítica se registró en la zona de Chucuma, a unos 50 kilómetros de la villa cabecera, donde el desborde del río Valdez obligó a la evacuación preventiva de 14 familias. Con la intervención coordinada de Protección Civil, personal de salud, bomberos, policía y el municipio, los vecinos fueron trasladados a una escuela de la zona, que funciona como albergue seguro.

Infraestructura colapsada y rutas intransitables

La red vial del departamento presenta graves complicaciones. La Ruta Provincial 510, tanto hacia el norte como hacia el sur, así como el tramo que conecta Marayes con Caucete, se encuentran reducidas y con serios daños. Se reportan badenes colapsados con material de arrastre, rocas y socavones producto de la fuerza del agua. Vialidad Provincial y el municipio trabajan en tareas de reparación, aunque se advirtió que la normalización total llevará tiempo y las labores se extenderán al menos hasta el mediodía.

Durante el pico de las crecidas, un automóvil y una camioneta 4×4 quedaron varados en distintos puntos. En un caso, la fuerza del agua desplazó la camioneta varios metros. Afortunadamente, no se registraron heridos. Además, un colectivo con alrededor de 30 pasajeros quedó detenido en Marayes al encontrarse con la creciente. Los pasajeros fueron asistidos por el municipio sin mayores inconvenientes.

Aislamiento y cortes de servicios

Las 14 familias evacuadas en Chucuma aún no pueden regresar a sus hogares, ya que los caminos de acceso permanecen intransitables y no se ha podido realizar un relevamiento completo de las viviendas, muchas ubicadas en zonas rurales de difícil acceso.

A esta situación se suma un corte persistente de energía eléctrica en Chucuma, debido a la caída de postes del tendido. La restitución del servicio dependerá de que se reparen primero los caminos para permitir el ingreso de los equipos técnicos de la empresa distribuidora.

Los primeros reportes indican que en algunas zonas del departamento se habrían registrado entre 130 y 140 milímetros de lluvia en una sola noche, acumulándose más de 200 milímetros tras un día y medio de precipitaciones continuas. Este volumen es extraordinario para la región semiárida de Valle Fértil.

Las declaraciones de Protección Civil

Carlos Heredia, director de Protección Civil, señaló a DIARIO HUARPE que “existe un trabajo importante del Estado provincial orientado a resguardar la seguridad y brindar condiciones adecuadas a quienes disfrutan de la temporada, con controles y seguimiento permanentes en playas habilitadas, diques y ríos”.

El funcionario remarcó que el dispositivo preventivo requiere también del compromiso ciudadano. En ese sentido, sostuvo que “es fundamental que la comunidad utilice únicamente los espacios debidamente habilitados, que cuentan con guardavidas, seguridad e infraestructura adecuada, y evite aquellos lugares no previstos para el uso recreativo”.

En relación con las condiciones climáticas, Heredia advirtió sobre la necesidad de extremar cuidados ante crecidas repentinas. “Nuestros ríos suelen estar secos y se alimentan por crecientes; en los últimos días se registró actividad en el norte y en Valle Fértil, con daños en rutas e infraestructura”, indicó. Y agregó: “Se recomienda prestar atención a las alertas meteorológicas y evitar el uso de rutas durante la noche, especialmente en zonas sin señal, donde el tránsito se vuelve inseguro”.

El funcionario también hizo hincapié en la protección de niños y adolescentes en áreas recreativas. “Más allá de la presencia de guardavidas y fuerzas de seguridad, es indispensable la atención permanente de los padres y adultos responsables, respetando horarios y requerimientos de las autoridades competentes”, afirmó.