Una familia de Santa Lucía vive con el miedo constante de que la mora de vieja data y gran tamaño, que se encuentra sobre la vereda de su casa, un día se caiga sobre la casa. Del ejemplar se desprenden enormes ramas que ya alcanzan el techo de la vivienda y provocan que el peso de las mismas incline el tronco sobre la propiedad. Pese a los reclamos que iniciaron en febrero del 2022, aún no tienen una solución.

Según Miguel Gálvez, el problema con los árboles de la zona es cosa de vieja data. Sobre la calle San Roque, en Santa Lucía, existe una importante cantidad de árboles de grandes dimensiones que no reciben mantenimiento. “Hace un tiempo se desprendió la rama de un eucalipto que cortó la calle y nos dejó sin luz, porque arrancó todo el cableado. Ese día no ocurrió una tragedia de milagro”, dijo a DIARIO HUARPE el propietario de la casa que se encuentra en peligro por una mora.

El hombre contó que en principio llegaron hasta la Secretaría de Medio Ambiente para recibir ayuda. “Le explicamos todo y luego de eso llegó un inspector que efectivamente corroboró que el árbol representaba un peligro y nos dieron la autorización para su poda”, explicó Gálvez.

Con permiso en mano, el hombre junto a su esposa llegaron hasta el municipio para iniciar el expediente correspondiente, pidiendo los servicios de poda. “Presentamos la autorización y el escrito para que vengan a nuestra casa y nunca vino nadie. Eso fue presentado en febrero del 2022”, detalló el denunciante.

“Más de un año pasó y no tenemos respuestas. El árbol sigue creciendo, se sigue inclinando más sobre mi casa y nosotros tenemos mucho miedo de que un día nos encontremos con que cayó sobre nuestra casa y pueda ocasionar una tragedia”, manifestó Gálvez.

Según dijo, hace unos días personal municipal estuvo en la zona podando las ramas de algunos ejemplares, pero que en el caso de su mora no quisieron hacer nada. “Me dijeron que no se podía porque podían tener problemas, ya que no estaban autorizados a podar”, concluyó.