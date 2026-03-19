Un sujeto de 33 años fue detenido tras ser retenido por vecinos luego de ingresar a una vivienda y robar un teléfono celular, el hecho ocurrió cerca de las 23 horas del pasado martes en el interior de Villa Salvador, en Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Norte fue comisionado a la intersección de calles Catamarca y Río Negro, donde se registraba una aprehensión civil. Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas que tenía reducido a un hombre, quien fue detenido de inmediato.

El teléfono celular que la Policía le secuestró al delinceunte tras ser atrapado por los vecinos de la damnificada.

La damnificada relató que se encontraba en su dormitorio con su celular cuando escuchó ruidos en la vivienda. Al salir a verificar, se cruzó en el pasillo con un desconocido que, al verla, le arrebató el teléfono y escapó hacia el sur por calle Sarmiento, en el interior del barrio.

Ante los gritos de auxilio de la joven, varios vecinos salieron en su ayuda y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros, recuperando el celular sustraído, un Samsung A51 de color negro.

El aprehendido fue identificado como Sergio Leonel Moreno, de 33 años, domiciliado también en Villa Salvador. En el lugar intervino personal de la UFI Flagrancia, bajo directivas del ayudante fiscal Francisco Montaña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo simple y se instruye en Comisaría 17ª.