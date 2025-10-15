El ascendente momento de Vero Lozano en Telefe podría redefinir la grilla del canal. La conductora, que recientemente se vio envuelta en una polémica mediática tras sus dichos sobre Susana Giménez en los Martín Fierro de Cable, suena con fuerza para liderar un importante proyecto que ya conoce el público: la conducción de la versión de Telefe de MasterChef Celebrity.

Los rumores se intensificaron en las últimas horas y señalan que Vero Lozano sería la elegida para reemplazar a Wanda Nara al frente del exitoso reality de cocina. Si bien la mediática demostró un gran desempeño como conductora y se ganó el cariño de la audiencia en la última edición, los compromisos de su agenda internacional y la necesidad de Telefe de mantener un line up fuerte y estable podrían abrirle la puerta a Lozano, una de las figuras históricas del canal y garantía de rating.

De concretarse, este movimiento no solo significaría un nuevo desafío para la conductora de Cortá por Lozano, sino que también se interpretaría como un espaldarazo de las autoridades de Telefe a su figura, en un momento donde se buscan reacomodar las piezas en la programación para el próximo año.

Aunque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales, fuentes cercanas a la producción aseguran que las negociaciones están muy avanzadas. Vero Lozano ya ha demostrado su carisma y su llegada al público, elementos clave para un formato como MasterChef, donde el contacto con los participantes y la capacidad de generar empatía son fundamentales.