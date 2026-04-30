Vicuña prevé retomar obras en La Rioja tras avances en evaluaciones ambientales

La empresa Vicuña informó que podría reiniciar los trabajos vinculados a la ruta provincial 506 y el bypass a Guandacol, luego de que el Gobierno de La Rioja avanzara con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental necesarias para la continuidad de las obras. La reactivación, no obstante, quedará supeditada a que se deje sin efecto la orden judicial que actualmente impide su ejecución.

Según el comunicado difundido este 30 de abril, la firma destacó la decisión de la provincia de retomar el análisis de los estudios ambientales, instancia clave para destrabar el proyecto. De concretarse este escenario, se prevé no solo la reanudación de tareas de mantenimiento del camino, sino también la continuidad del proceso licitatorio para la construcción de la circunvalación.

Desde la compañía indicaron que en la licitación participan diversas empresas riojanas y que, en una eventual etapa de obra, se generarían oportunidades laborales para habitantes de las comunidades locales.

Condiciones técnicas y marco regulatorio

Vicuña señaló que todas las actividades previstas se desarrollarán conforme a estándares técnicos, ambientales y operativos establecidos para el proyecto, en cumplimiento con la normativa vigente. Asimismo, remarcaron que estas acciones forman parte de un esquema de articulación más amplio con el Gobierno provincial, iniciado antes de las intervenciones judiciales.

Este esquema busca ordenar las distintas iniciativas asociadas al desarrollo del proyecto, con foco en la generación de empleo local y el fortalecimiento de capacidades productivas en la región.

Proyección minera y desarrollo local

En paralelo, la empresa anticipó su intención de retomar el diálogo con las autoridades riojanas para analizar nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo minero en la provincia. En ese marco, también se prevé continuar impulsando programas de capacitación laboral y fortalecimiento de proveedores locales.

Finalmente, Vicuña informó que planea mantener encuentros con el Gobierno de La Rioja en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en estos ejes de trabajo y consolidar iniciativas orientadas al desarrollo económico regional.