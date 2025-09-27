El fuerte viento sur que azotó a San Juan este viernes 26 de septiembre provocó diversos inconvenientes en la provincia, entre ellos cortes de luz y caída de árboles. Desde la Municipalidad de Capital informaron que se registraron fallas en el sistema de Naturgy, lo que interrumpió parcialmente las líneas de atención al vecino para la recepción de reclamos.

Según detallaron desde el municipio, el fenómeno climático provocó que la conexión de las líneas telefónicas municipales quedara inestable, lo que dificultó la recepción de reclamos y consultas habituales. Desde la comuna confirmaron que la empresa prestataria ya trabaja para restablecer el servicio con normalidad.

Mientras tanto, se habilitaron canales alternativos de comunicación. Los vecinos pueden enviar sus reclamos mediante mensajes directos en la página oficial de la Municipalidad y, de forma complementaria, a través de las líneas habituales, aunque estas presentan intermitencias.

“Estamos atendiendo cada caso, pedimos paciencia a los vecinos y reiteramos que seguimos disponibles para dar respuesta a todas las solicitudes”, indicaron desde el municipio.

Además, recordaron que ante situaciones de emergencia, los ciudadanos deben comunicarse al 911, mientras que para reclamos relacionados con los servicios municipales se sugiere usar los canales digitales habilitados.

La Municipalidad reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad en este tipo de contingencias climáticas y pidió disculpas por los inconvenientes generados.