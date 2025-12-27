Tras más de ocho horas de debate, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Presupuesto 2026 impulsada por el Gobierno nacional, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. En ese contexto, los tres senadores por la provincia de San Juan expresaron posiciones diferenciadas, reflejando la diversidad del arco político local.

Por San Juan, el senador Bruno Antonio Olivera Lucero, integrante de La Libertad Avanza, votó a favor del Presupuesto 2026 y acompañó la iniciativa del presidente Javier Milei.

En contrapartida, los dos senadores justicialistas de la provincia, María Celeste Giménez Navarro y Sergio Uñac, rechazaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

La sesión se realizó en el marco de las extraordinarias y fue presidida por la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. El resultado mostró el respaldo del oficialismo y sus aliados, frente al rechazo mayoritario del bloque justicialista.

Los argumentos de Uñac y Giménez

Durante su intervención, Uñac afirmó que el proyecto “ajusta planillas, pero desordena el futuro” y señaló que el texto carece de una mirada productiva y federal. También alertó sobre la reducción de partidas destinadas a infraestructura, rutas y ciencia, con consecuencias directas para las provincias y el interior del país.

Por su parte, Giménez sostuvo que el Presupuesto 2026 “no está pensado ni planificado para las argentinas ni para los argentinos” y cuestionó el ajuste en áreas clave como educación, cultura, ciencia y tecnología. Advirtió además sobre el impacto del recorte en la educación técnica, un sector estratégico para San Juan, que cuenta con más de 16.000 estudiantes en ese sistema.

Un voto que refleja el escenario provincial

La votación dejó en evidencia un posicionamiento dividido de la representación sanjuanina en el Senado, con un alineamiento del oficialismo libertario y un rechazo conjunto del justicialismo. El Presupuesto 2026 quedó aprobado y habilita al Ejecutivo nacional a ejecutar las partidas previstas para el próximo ejercicio, mientras continúa el debate político sobre su impacto en las provincias.