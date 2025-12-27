El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas que afecta a al menos 10 provincias durante este sábado 27 de diciembre, en el cierre de una semana atravesada por condiciones climáticas inestables y altas temperaturas. Las advertencias incluyen lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Según el organismo, las provincias alcanzadas por la alerta amarilla podrían registrar tormentas localmente fuertes, con acumulados de lluvia significativos, mientras que en las zonas bajo alerta naranja se esperan fenómenos más severos, capaces de provocar anegamientos temporarios, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se sugirió prestar especial atención en áreas rurales y rutas, donde la visibilidad puede verse reducida de forma repentina.

En este fin de año atravesado por un contexto económico y social muy duro, las alertas meteorológicas suman una dificultad extra para familias y trabajadores, especialmente para quienes deben trasladarse o dependen de actividades a cielo abierto.

El SMN advirtió que las condiciones pueden variar a lo largo del día, por lo que no se descarta la actualización de las alertas según la evolución de los sistemas de tormenta.