El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado San Juan tendrá condiciones variables, con tormentas previstas en gran parte del día y vientos con ráfagas intensas, especialmente durante la mañana.

Según el reporte oficial, en las primeras horas del día se esperan lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70%. El viento será del sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 55 km/h. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 21°C.

Para la tarde, el pronóstico indica una disminución parcial de la inestabilidad, aunque se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas. La máxima alcanzará los 31°C, con vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que rondarán los 50 km/h.

Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo se presentará algo nublado, con baja probabilidad de lluvias, estimada entre el 0 y el 10%. La temperatura descenderá hasta los 28°C y el viento será leve, del sudeste, con velocidades de 7 a 12 km/h.