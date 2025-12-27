Provinciales > Según el SMN
Sábado con tormentas y ráfagas fuertes en distintos puntos de San Juan
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado San Juan tendrá condiciones variables, con tormentas previstas en gran parte del día y vientos con ráfagas intensas, especialmente durante la mañana.
Según el reporte oficial, en las primeras horas del día se esperan lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70%. El viento será del sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 55 km/h. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 21°C.
Para la tarde, el pronóstico indica una disminución parcial de la inestabilidad, aunque se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas. La máxima alcanzará los 31°C, con vientos del sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que rondarán los 50 km/h.
Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. El cielo se presentará algo nublado, con baja probabilidad de lluvias, estimada entre el 0 y el 10%. La temperatura descenderá hasta los 28°C y el viento será leve, del sudeste, con velocidades de 7 a 12 km/h.