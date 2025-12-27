El Gobierno de la provincia de San Juan informó el estado del Paso de Agua Negra tras las lluvias registradas en la zona cordillerana. Según el parte oficial emitido este sábado 27 de diciembre, el cruce internacional se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

De acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el tránsito por la Ruta Nacional 150 está permitido en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Desde el organismo indicaron que se recomienda circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución durante el recorrido. En el sector trabaja personal de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento sobre la calzada.

Además, se recordó a los conductores la importancia de informarse previamente sobre las condiciones del paso y contar con la documentación obligatoria para el cruce internacional. Para consultas, se encuentran disponibles los canales oficiales del Ministerio de Gobierno, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y el Consulado Argentino en Valparaíso.