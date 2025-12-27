San Juan avanza con acciones preventivas para evitar el ingreso del picudo del algodonero, una de las plagas más dañinas para el cultivo a nivel nacional. Las tareas están a cargo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

El trabajo consiste en acciones de monitoreo y vigilancia fitosanitaria orientadas a la detección temprana de la plaga, que ataca los botones florales y las cápsulas del algodón, generando pérdidas significativas en el rendimiento y la calidad del cultivo debido a su alta capacidad reproductiva y de dispersión.

Actualmente, San Juan mantiene el estatus de zona libre de picudo del algodonero, una condición sanitaria considerada estratégica para el desarrollo productivo provincial. En ese marco, las tareas preventivas buscan resguardar ese estatus y reducir el riesgo de introducción de la plaga.

Las acciones se desarrollan de manera articulada con los productores algodoneros sobre unas 350 hectáreas cultivadas en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El algodón se presenta como un cultivo emergente en San Juan, con creciente interés y potencial de expansión, por lo que la prevención sanitaria resulta un factor clave para su crecimiento sostenido. El Gobierno provincial asumió además la responsabilidad del Programa de Prevención y Control del Picudo del Algodonero, con el acompañamiento del Senasa, en el marco de una estrategia orientada a proteger la sanidad vegetal y las economías regionales.