La Legislatura de San Juan cerró un año con definiciones relevantes, pero también con debates que quedaron abiertos y que ahora podrían reactivarse antes de lo previsto. La posible convocatoria a sesiones extraordinarias vuelve a instalarse en el ámbito político, con dos temas centrales en agenda: la Ley de Proveedores Mineros y la designación del Camarista Civil para cubrir una vacante clave en el Poder Judicial.

Según indicaron desde el ámbito parlamentario, tanto la Ley de Proveedores Mineros como la cobertura de la vacante en la Cámara Civil integran la agenda que el Ejecutivo provincial pretendía dejar resuelta antes del inicio del próximo período ordinario, previsto para abril de 2026. En ese marco, ya se analiza formalmente la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para debatir y, eventualmente, aprobar ambos temas.

Publicidad

En el caso de la designación del Camarista Civil, el tratamiento estaba previsto para la última sesión, pero terminó siendo postergado. La razón fue la puja interna y la amenaza de fragmentación entre el orreguismo y el bloquismo, que expusieron diferencias sobre el nombre a elegir. De la terna elevada, el oficialismo impulsa al juez de Familia Esteban De la Torre, mientras que el bloquismo sostiene la candidatura de Marianela López, también jueza de Familia. La falta de acuerdo derivó en la decisión de retirar el punto del orden del día y dejarlo pendiente.

Por su parte, el proyecto de Ley de Proveedores Mineros arrastra un debate prolongado que ya lleva varios meses en comisiones y en el ámbito político. Incluso, el propio gobernador Orrego lo mencionó como uno de los temas a resolver durante la apertura del período ordinario 2025, lo que le otorgó un peso político adicional. La iniciativa busca regular y fortalecer la participación de proveedores locales en la actividad minera, un sector estratégico para la economía sanjuanina.

Publicidad

Justamente por esa relevancia, el oficialismo considera prioritario avanzar con su tratamiento antes de que el mandatario vuelva a inaugurar el período ordinario del próximo año. De concretarse las extraordinarias, la Legislatura podría saldar dos discusiones sensibles que combinan impacto institucional, tensiones políticas internas y definiciones clave para el rumbo económico y judicial de la provincia.