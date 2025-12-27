Sociedad > Vacaciones 2026
La Serena recibirá el Año Nuevo 2026 con un show musical gratuito
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de La Serena informó que el próximo 31 de diciembre se realizará un show musical gratuito para recibir el Año Nuevo 2026 en la comuna. La actividad se desarrollará a partir de las 22:00 horas en la Avenida del Mar, a la altura del sector Cuatro Esquinas.
Según lo comunicado por el municipio, el evento contará con una variada parrilla artística que se extenderá hasta la madrugada y estará pensada para vecinos y turistas que elijan la ciudad para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.
Durante la noche se presentarán DJ Spider G, Areli y Los Gavilanes, Reggaeton Boys y Megapuesta, quienes marcarán el inicio del 2026 con música en vivo y distintos estilos.
Desde el municipio destacaron que la propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro abierto y gratuito en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de La Serena.
La programación oficial informada es la siguiente: a las 22:00 se presentará DJ Spider G; a las 22:30 será el turno de Areli y Los Gavilanes; a las 23:20 subirá al escenario Reggaeton Boys; a las 00:00 actuará Megapuesta, y desde la 01:00 volverá DJ Spider G para cerrar la jornada.