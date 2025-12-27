La Municipalidad de La Serena informó que el próximo 31 de diciembre se realizará un show musical gratuito para recibir el Año Nuevo 2026 en la comuna. La actividad se desarrollará a partir de las 22:00 horas en la Avenida del Mar, a la altura del sector Cuatro Esquinas.

Según lo comunicado por el municipio, el evento contará con una variada parrilla artística que se extenderá hasta la madrugada y estará pensada para vecinos y turistas que elijan la ciudad para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

Publicidad

Durante la noche se presentarán DJ Spider G, Areli y Los Gavilanes, Reggaeton Boys y Megapuesta, quienes marcarán el inicio del 2026 con música en vivo y distintos estilos.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro abierto y gratuito en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de La Serena.

Publicidad

La programación oficial informada es la siguiente: a las 22:00 se presentará DJ Spider G; a las 22:30 será el turno de Areli y Los Gavilanes; a las 23:20 subirá al escenario Reggaeton Boys; a las 00:00 actuará Megapuesta, y desde la 01:00 volverá DJ Spider G para cerrar la jornada.