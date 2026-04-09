Con una participación cercana al 60% del padrón, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan renovó autoridades y ratificó el liderazgo de José “Pepe” Villa, quien continuará al frente del gremio estatal con mayor representación en la provincia. Con este triunfo, Villa encadenará su decimosdegundo mandato como secretario general del gremio con más afiliados.

Tras una jornada electoral que se extendió durante nueve horas en todos los departamentos, alrededor de 15.000 afiliados emitieron su voto en las urnas distribuidas en organismos públicos, municipios y delegaciones sindicales. El nivel de concurrencia fue interpretado desde la conducción como un respaldo contundente a la gestión.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Villa destacó el desarrollo del proceso. “Fue una elección tranquila que no tuvo inconvenientes”, aseguró, al tiempo que valoró la participación de los trabajadores estatales en una instancia clave para la vida institucional del sindicato.

El dirigente también hizo referencia al intento fallido de la oposición de participar en la contienda. En ese marco, apuntó contra el espacio encabezado por Alejandro Savoca, que no logró reunir los avales necesarios para competir. “Participar de una contienda electoral no es así nomás”, afirmó, en alusión a la lista que quedó fuera del proceso y que incluso enfrenta denuncias judiciales por presuntas irregularidades en la presentación de firmas.

Con este resultado, Villa encadenará un nuevo mandato al frente de UPCN, que se extenderá hasta 2030. En cuanto a los ejes de su próxima gestión, el dirigente adelantó que el foco estará puesto en fortalecer los servicios vinculados a la salud.

“Lo principal es mejorar y brindar más servicios en salud, porque sabemos que la gente está muy complicada en ese sentido”, explicó, en referencia a un contexto donde el acceso a prestaciones médicas se ha vuelto una de las principales demandas de los afiliados.

Además, Villa dejó una definición política sobre su futuro dentro del gremio. “Esta es mi última elección como cabeza del secretariado”, aseguró, abriendo la puerta a un recambio en la conducción en los próximos años.

Ahora, resta que la Junta Electoral complete el proceso formal con la recepción de todas las urnas provenientes de los distintos puntos de la provincia y realice la verificación correspondiente para oficializar los resultados definitivos.

De esta manera, UPCN San Juan cierra una nueva instancia electoral con alta participación y consolida la continuidad de una conducción que buscará, en esta etapa, profundizar su presencia en áreas sensibles como la salud y los servicios para los afiliados.

DATO

La primera elección que ganó José "Pepe" Villa fue en 1984, es decir que con el triunfo obtenido este jueves comenzará a transitar su decimosegundo mandato.