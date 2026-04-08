La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan elevó un comunicado formal y pidió a los diputados nacionales de la provincia que rechacen cualquier modificación a la Ley de Glaciares, que será tratada próximamente en el Congreso.

Desde la entidad manifestaron su preocupación ante un posible retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano y la producción.

En ese sentido, solicitaron a los legisladores priorizar la defensa del recurso hídrico, al que calificaron como esencial para el presente y el futuro de San Juan, en un contexto marcado por la escasez de agua.

Además, informaron que ya enviaron notas formales a los representantes sanjuaninos en el Congreso Nacional para expresar su postura.

El planteo se suma al debate abierto en torno a la posible modificación de la normativa, que genera posiciones encontradas entre distintos sectores productivos y ambientales.