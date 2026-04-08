Miércoles 08 de Abril
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Provinciales > San Juan

Viñateros rechazan modificar la Ley de Glaciares y elevaron el pedido a diputados

La Asociación de Viñateros Independientes solicitó a diputados nacionales por San Juan que se opongan a una posible modificación de la normativa.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Desde la Asociación mostraron su postura ante la modificación de Ley de Glaciares que será tratado en el Congreso. (Archivo)

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan elevó un comunicado formal y pidió a los diputados nacionales de la provincia que rechacen cualquier modificación a la Ley de Glaciares, que será tratada próximamente en el Congreso.

Desde la entidad manifestaron su preocupación ante un posible retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano y la producción.

En ese sentido, solicitaron a los legisladores priorizar la defensa del recurso hídrico, al que calificaron como esencial para el presente y el futuro de San Juan, en un contexto marcado por la escasez de agua.

Además, informaron que ya enviaron notas formales a los representantes sanjuaninos en el Congreso Nacional para expresar su postura.

El planteo se suma al debate abierto en torno a la posible modificación de la normativa, que genera posiciones encontradas entre distintos sectores productivos y ambientales.

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