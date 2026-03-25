En esta edición del Ironman 70.3, la competencia no solo será una prueba de resistencia física, sino también un motor de oportunidades educativas para la provincia. A través de un proyecto estrictamente privado impulsado por el Gobierno de San Juan, se presentó una nueva etiqueta de vino y aceite de oliva de alta gama cuyos beneficios tendrán un destino social clave.

Estos productos exclusivos, que llevan impreso el logo oficial de la franquicia internacional, serán comercializados en la tienda oficial de Ironman ubicada en la carpa de negocios del evento. La recaudación obtenida por las ventas se transformará íntegramente en becas de estudio para alumnos provenientes de zonas alejadas que cursen sus carreras en la Universidad Católica de Cuyo.

La iniciativa logró unir a dos exponentes de la oferta exportable sanjuanina, la Fábrica de Aceite de Oliva Seis Marías y la Bodega Búbica, con la organización de Ironman Argentina. El objetivo principal, coordinado desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, es promocionar la excelencia vitivinícola y olivícola local mientras se brinda un apoyo concreto a la comunidad académica.

Para los atletas y turistas que deseen colaborar con la formación de los jóvenes sanjuaninos, se han preparado dos productos de excelencia: un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon del Valle de Calingasta, con una producción limitada de solo 2.026 botellas y un aceite de oliva virgen extra premium, elaborado con un blend de varietales Arbequina, Changlot, Picual y Coratina.

De esta manera, el Ironman trasciende lo deportivo para convertirse en un puente entre el sector productivo y la educación, permitiendo que el esfuerzo de los competidores se traduzca también en el crecimiento profesional de estudiantes de departamentos periféricos de San Juan.