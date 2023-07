El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció en la Sociedad Rural la quita de las retenciones al vino y el jugo concentrado de uva tras el reclamo del sector empresarial. Referentes de la actividad aseguran que la medida es insuficiente porque no ataca el problema real que, según afirmaron, es la diferencia de tipos de cambio. Por ese motivo, consideraron que no habrá un repunte en las exportaciones, ni la obtención de nuevos mercados tras la confirmación del beneficio.

Pablo Martín, referente de la Mesa Vitícola, declaró en DIARIO HUARPE que la medida es post, pero en realidad lo que más queja al comercio es la diferencia de tipo de cambio oficial y el blue, que presentan un desfasaje importante.

“El grave problema que tenemos está relacionado con el tipo de cambio que está en más del 50% al tipo de cambio real”, continuó. Agregó que actualmente pierden más del 50% de ganancias por la existencia de los distintos dólares en el mercado. Cabe destacar que la diferencia entre el dólar blue y el oficial alcanza un 95%. Cuando los exportadores liquidan en el Banco Central reciben el dinero en pesos acorde al dólar cotizado en el Banco Nación y por este motivo hay disconformidad en el ámbito.

“Es un parche para la situación catastrófica que tenemos. Sirve que eliminen las retenciones, pero hacen falta medidas más profundas”, siguió explicando el referente empresarial.

Por otra parte, Martín declaró que las medidas anunciadas por Massa en la Sociedad Rural no lograrán repuntar las exportaciones que, de acuerdo al último informe del INV, cayeron en un 26,8% los vinos fraccionados y un 44,5% los vinos a granel. “Es que la actividad económica tiene variables que están desajustadas. Entonces hasta que no haya un reordenamiento de la macroeconomía, no hay rubro que pueda sostenerse. Con esto tampoco se recuperarían mercados”, expresó.

Otro dirigente que opinó sobre las quita de retenciones fue Andrés Bercenkovich, empresario bodeguero y miembro de la Cámara de Bodegas, quien coincidió con Martín y señaló que el principal inconveniente es la brecha cambiaria. “La mayor problemática que hay es que tenemos un dólar atrasado. Entonces estamos caros internacionalmente y por eso han caído las exportaciones”, declaró.

“Todo ayuda, pero no terminamos de resolver la diferencia cambiaria”, finalizó.

Medidas tras el principio de acuerdo con el FMI

Este domingo, el Gobierno nacional anunció que a partir del lunes comenzarán a regir nuevas medidas fiscales. Entre ellas, se encuentra el impuesto PAIS a la compra de divisas para la importación de bienes y servicios (con excepciones), se extenderá una paridad de $340 para las exportaciones de economías regionales y maíz como una forma de mejorar los ingresos fiscales y habrá una “simplificación” de los tipos de dólar, explicaron hoy fuentes oficiales.