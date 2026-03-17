La periodista Viviana Canosa lanzó duras críticas contra el vocero presidencial Manuel Adorni por haber viajado a Estados Unidos junto a su esposa en el marco de una comitiva oficial, y calificó la situación como “kirchnerismo explícito”.

El cuestionamiento se dio durante el programa “Cónclave”, emitido por Carnaval Stream, donde Canosa fue tajante al referirse a la polémica que envuelve al funcionario y al uso de recursos en el viaje. “Lo que hizo Adorni con la mujer es kirchnerismo explícito”, sostuvo en pleno debate.

En ese mismo espacio, la periodista redobló sus críticas y aseguró que el funcionario está “más sucio que el Riachuelo”, en una de las frases más duras de la discusión, que generó un fuerte contrapunto con otros integrantes de la mesa.

El tema central del programa giró en torno a la polémica por la presencia de la esposa de Adorni en el viaje oficial, un hecho que generó cuestionamientos tanto en el ámbito político como mediático, y que sigue sumando repercusiones.

Durante el intercambio, también se planteó el debate sobre la transparencia y la ética en la función pública, con posturas contrapuestas entre los panelistas, algunos defendiendo al Gobierno y otros marcando similitudes con prácticas de gestiones anteriores.

El episodio se suma a una serie de discusiones mediáticas en torno al accionar de funcionarios y el uso de recursos del Estado, en un contexto de alta sensibilidad política y exposición pública.