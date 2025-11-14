Un camión de una empresa contratista volcó durante la tarde del jueves en el camino minero de acceso a la cordillera de Calingasta, ruta utilizada por distintos proyectos de la zona. El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 en el kilómetro 27 del trazado y fue reportado por el Proyecto Los Azules, que colaboró en la asistencia del conductor.

El vehículo siniestrado era una hidro grúa que prestaba servicios para el proyecto Coipita, operado por Teck Discovery Argentina SAS. Según informaron desde la compañía a Los Azules, el camión no circulaba a exceso de velocidad al momento del vuelco y todavía se investigan las causas por las que el conductor perdió el control.

Publicidad

El chofer llevaba colocado el cinturón de seguridad y, tras ser examinado inicialmente, se constató que sufrió un golpe en la rodilla. Por prevención, fue trasladado al Hospital de Calingasta, donde permanece en buen estado y bajo observación médica.

Aunque el hecho no se produjo dentro de las operaciones de Los Azules, personal del proyecto fue informado de inmediato y colaboró en el lugar, manteniendo comunicación constante con todas las partes involucradas.

Publicidad

La investigación del vuelco quedó a cargo de Teck, que busca determinar qué originó el incidente y reforzar las medidas de seguridad vial para los usuarios del camino minero.

Desde Los Azules destacaron que mantienen su compromiso con la seguridad y la integridad de todas las personas que trabajan o circulan en la zona cordillerana, y señalaron que seguirán acompañando las acciones preventivas que se definan tras el análisis del caso.