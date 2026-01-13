Wanda Nara contó la verdad de su reencuentro secreto con su ex infiel

El periodista Ángel de Brito difundió imágenes de Wanda Nara y Martín Migueles en la pileta del Chateau Libertador, el edificio donde reside la mediática. Según aseguró el conductor de LAM, ambos "estaban a los besos". Este encuentro ocurre tras el anuncio público de Maxi López sobre la separación de la pareja.

A pesar de los rumores que vinculaban la ruptura con presuntos chats de Migueles con Claudia Ciardone y conflictos judiciales, la conductora dio su propia versión sobre el distanciamiento. Respecto a su decisión, Wanda afirmó: "Decidí dar una pausa porque es doloroso cuando se meten con situaciones privadas, no es famoso no sabe como manejarlo, fue para cuidarlo".

Publicidad

En diálogo con Pilar Smith, la empresaria añadió que junto a su expareja "tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo".

Smith también destacó el lazo familiar del hombre con el entorno de la conductora: "Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo".

Publicidad

A pesar de la cercanía captada en las fotos, Nara descartó una reconciliación inmediata, señalando que se siente bien en soledad y que el vínculo responde a su rutina deportiva. Al respecto, la presentadora explicó: "Tengo la mejor con él, me van a seguir viendo con él, entrenando porque terminamos muy bien".