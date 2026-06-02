Wanda Nara estaría cerca de robarle más prestigioso a Santiago del Moro

El mundo del espectáculo está revolucionado por las novedades que podrían cambiar el rumbo de Wanda Nara en este 2026. Tras la fuerte polémica que despertó su premio como mejor conductora, ahora surgieron versiones que la ubican en el lugar más deseado de la televisión argentina. En el programa Ya Fue Todo se aseguró que la empresaria está cada vez más cerca de asumir la conducción de una futura edición de los Premios Martín Fierro.

Todo comenzó con una revelación del periodista Alejandro Costelo, quien dio detalles de una conversación privada con Nora Colosimo. Según su relato, la madre de la mediática fue tajante sobre el destino de su hija al decir que “me dijo el otro día: 'Va a conducir un Martín Fierro'”, lo que alimentó las expectativas sobre su crecimiento profesional. Este posible paso coincide con un ambicioso proyecto de internacionalización que maneja actualmente la entidad.

Luis Ventura, el periodista que tuvo un cruce con Mirtha Legrand y preside la institución, mostró recientemente un acercamiento con la embajada de Turquía para llevar la gala a Estambul. El dirigente compartió un mensaje oficial que decía “carta del embajador turco en Argentina invitando al presidente de APTRA, Luis Ventura, a una reunión en la sede diplomática para organizar un próximo premio Martín Fierro en Estambul. El premio de exportación sigue seduciendo mercados poderosos”, situando a la conductora como la gran favorita tras haber mostrado hace poco su tesoro millonario.

Más allá de los proyectos laborales, su vida personal sigue siendo el centro de atención constante. Hace apenas 10 horas un reencuentro con su expareja Maxi López sacudió las redes sociales y sobre aquel momento se afirmó que “fue mucho más que una escena” por la emoción compartida. Mientras se espera una confirmación oficial sobre su viaje para liderar el evento por el éxito de las novelas turcas, Ventura ya dejó en claro que la ve como una figura con el talento necesario para eventos de esta escala.