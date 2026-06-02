Un intento de robo bajo la modalidad “escruche” fue desbaratado en la madrugada del lunes en Capital, luego de que dos jóvenes fueran sorprendidos tras forzar la claraboya de un local comercial. Ambos fueron detenidos a pocos metros del lugar tras un operativo cerrojo desplegado por la Policía.

El hecho se registró a las 05:36, cuando una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de personas en los techos de los locales “Diverkids” y “Alvano construcciones”, ubicados en inmediaciones de calle Maipú y Avenida Rioja Norte.

Desde la base de monitoreo “Trueno Halcón”, el agente Lisandro Vivez irradiaba las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, lo que permitió una rápida intervención de los móviles policiales Cobra 14, 15 y 21, que iniciaron un rastrillaje en la zona.

La clave del procedimiento se dio cuando los efectivos detectaron señales lumínicas realizadas con una linterna desde el interior de una propiedad. Al subir a los techos, los cabos Martín Briones y Julio Aguilar, junto al agente Ismael Molina, constataron que una claraboya había sido violentada.

Un vecino confirmó luego que había realizado las señas de luces tras observar a los delincuentes forzar la estructura con intenciones de ingresar a robar, lo que resultó determinante para la intervención policial.

Con el perímetro cercado, los sospechosos fueron ubicados caminando por la intersección de Avenida Rioja y Maipú, con dirección hacia el este. Al advertir la presencia policial, intentaron resistirse y darse a la fuga, por lo que los efectivos debieron utilizar la fuerza en su justa medida para reducirlos.

Los detenidos fueron identificados como Darío Martín Bustos Morales, de 18 años, y Sebastián Nahuel Olmos, de 22, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar intervino el ayudante fiscal, Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia en el marco del Sistema Acusatorio de la provincia.