La cercanía del Mundial de 2026 disparó el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar a la Selección en Estados Unidos. Sin embargo, antes de pensar en pasajes, hoteles o entradas para los partidos, existe un requisito indispensable que podría definir la posibilidad de viajar: contar con la visa estadounidense vigente.

Estados Unidos albergará la mayor parte de los encuentros de la Copa del Mundo que se disputará junto con Canadá y México. Para ingresar al país, los ciudadanos argentinos necesitan obligatoriamente una visa de turismo B1/B2, además de un pasaporte vigente. Argentina no integra el Programa de Exención de Visa, por lo que no alcanza con una autorización electrónica de viaje.

El trámite comienza con la carga del formulario DS-160, que debe completarse de manera online con datos personales, laborales y detalles del viaje. Posteriormente, el solicitante debe abonar el arancel consular, registrarse en el sistema de la Embajada de Estados Unidos y solicitar turnos para las entrevistas correspondientes.

Uno de los principales inconvenientes es el tiempo de espera. Debido a la elevada demanda generada por el Mundial, especialistas y organismos vinculados al proceso migratorio recomiendan iniciar la gestión con varios meses de anticipación. Incluso, la propia Embajada de Estados Unidos en Argentina viene sugiriendo a los interesados que no dejen el trámite para último momento.

Para quienes ya consiguieron entradas para el torneo existe una alternativa denominada FIFA Pass, un sistema que permite acceder a turnos prioritarios para la entrevista de visa. La herramienta fue desarrollada en conjunto entre la FIFA y las autoridades estadounidenses para agilizar los trámites de los aficionados que asistirán a la competencia.

Los especialistas recuerdan que obtener la visa es el primer paso fundamental para organizar el viaje. Sin la documentación aprobada, las aerolíneas no permiten abordar vuelos con destino a Estados Unidos, independientemente de contar con entradas para los partidos o reservas de alojamiento.

Además de la visa, se recomienda verificar la vigencia del pasaporte y revisar el calendario de vacunación antes de emprender el viaje. Las autoridades sanitarias también aconsejan prestar atención a las recomendaciones de salud para eventos masivos internacionales.

Con el Mundial cada vez más cerca y una demanda creciente de trámites migratorios, la principal recomendación para quienes planean alentar a la Selección en Norteamérica es iniciar cuanto antes la gestión de la visa, un documento que podría convertirse en la llave para cumplir el sueño mundialista.