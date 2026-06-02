El inicio de la jornada de este martes se vio sacudido por un fuerte choque en la Ruta Nacional 40, específicamente en la zona de Capital entre las calles Rogelio Cerdera y Correa. Cerca de las 7:20, una mujer policía que viajaba en una moto de baja cilindrada colisionó contra un camión de recolección de residuos que era guiado por un joven de 25 años. El impacto ocurrió en un sector de mucho movimiento y requirió el rápido auxilio de ambulancias y personal judicial.

A raíz del golpe, la conductora de la moto sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas en su pierna derecha y en uno de sus brazos. Mientras era asistida en el lugar, la mujer alcanzó a explicar que ella "prestaría funciones en el área de Delitos Contra la Propiedad", un dato que permitió a los investigadores identificar su pertenencia a la fuerza de seguridad provincial. Actualmente se encuentra internada bajo observación médica en el Hospital Rawson.

Testigos que presenciaron el hecho mencionaron que la uniformada podría haber sufrido una descompensación momentos antes del choque, lo que habría afectado su control sobre la moto.

Ante esta posibilidad, la UFI Delitos Especiales tomó intervención en el caso para analizar las pruebas y testimonios recolectados en la escena. La identidad de la policía aún no se ha informado de manera oficial mientras avanza la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.