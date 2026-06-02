El camino de Austria hacia el Mundial 2026 recibió un impacto inesperado. A solo nueve días del puntapié inicial, el conjunto europeo, que integra el Grupo J junto a la Selección Argentina, confirmó la baja definitiva de Christoph Baumgartner, una de sus figuras indiscutidas y pieza fundamental en el esquema ofensivo de Ralf Rangnick.

El mediapunta del RB Leipzig, de 26 años, sufrió una grave lesión muscular durante el calentamiento previo al amistoso ante Túnez. Tras ejecutar un remate, el jugador sintió un fuerte pinchazo en su muslo derecho que obligó a realizarle estudios médicos de urgencia. Los resultados fueron contundentes: la gravedad de la dolencia lo margina de toda la competencia mundialista, privando a su equipo de un jugador que venía de una temporada brillante con 17 goles y 9 asistencias.

Un escenario de incertidumbre

La noticia golpeó fuerte en la concentración austríaca, que además se mantiene en vilo por la salud de David Alaba. El central encendió las alarmas tras abandonar el campo de juego en el entretiempo del último amistoso por molestias físicas. Aunque los estudios descartaron una lesión de gravedad, el cuerpo técnico sigue su evolución con máxima cautela para asegurar su presencia en la cita.

Ante la ausencia de Baumgartner, las esperanzas austríacas se centran ahora en la figura de Marcel Sabitzer. El mediocampista del Borussia Dortmund, autor del gol en el reciente triunfo por 1-0 ante Túnez, deberá asumir el liderazgo del equipo.

El cruce ante la Albiceleste

Austria integra el Grupo J junto a Jordania, Argelia y la Selección Argentina. El choque ante el combinado de Lionel Messi, que asoma como el duelo más esperado de la zona, se disputará el próximo lunes 22 de junio a las 14:00 horas en Dallas. Con la baja confirmada de una de sus máximas figuras, Rangnick deberá reformular su estructura táctica si pretende dar pelea en uno de los grupos más complejos del certamen.