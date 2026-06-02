El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de mayo mostrará una nueva desaceleración y será inferior al 2,6% registrado en abril. La declaración fue realizada durante el evento CAMBRAS Business Day 2026, donde también defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la evolución de las reservas internacionales.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la administración de Javier Milei logró superar uno de los problemas estructurales de la economía argentina: la escasez de divisas. “Todavía sobran dólares”, afirmó, al remarcar que actualmente no existen restricciones para que importadores, empresas o particulares accedan al mercado cambiario.

Caputo destacó además el desempeño del Banco Central y aseguró que la entidad viene comprando alrededor de 100 millones de dólares diarios desde el inicio del año. Según explicó, ese ritmo permitiría no solo cumplir las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, sino incluso superarlas ampliamente.

Las declaraciones del ministro coinciden con las proyecciones de distintas consultoras privadas, que estiman que la inflación de mayo se ubicará entre 2,2% y 2,5%. Los analistas atribuyen esta desaceleración principalmente a una menor presión de los precios regulados, especialmente en combustibles, y a una moderación en algunos rubros de consumo masivo.

El titular del Palacio de Hacienda también aseguró que las expectativas inflacionarias continúan descendiendo y sostuvo que el proceso de estabilización económica seguirá consolidándose durante los próximos meses. En ese sentido, afirmó que el escenario económico de cara a 2027 será muy diferente al de otros años electorales marcados por la incertidumbre financiera.

En el plano político, Caputo se mostró confiado respecto al futuro del oficialismo y consideró que los resultados económicos terminarán teniendo un peso determinante en la evaluación de los votantes. Según planteó, el crecimiento económico y la baja de la inflación serán factores centrales en los próximos procesos electorales.

El dato oficial de inflación de mayo será difundido por el Indec el próximo 11 de junio y permitirá confirmar si las previsiones del Gobierno y de las consultoras privadas se reflejan finalmente en los números oficiales.