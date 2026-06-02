Lapegüe y la envidia contra Mauro Szeta por el sueldo que gana en América

El clima en los pasillos de América TV está que arde tras conocerse los detalles de la interna en Lape Club Social. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso hace poco más de un año terminó en un cruce de egos y malestar económico entre sus figuras principales. Según revelaron en el programa Los Profesionales, la tensión escaló cuando el Chato Prada tomó las riendas de la producción y desplazó a gente de confianza del conductor.

Flor de la V fue la encargada de dar los detalles de esta crisis mediática. La conductora explicó que "cuando empezaron a hacer cambios en el programa, surgieron los problemas y cayeron cabezas. Hay un productor que Lapegüe trajo de El Trece, pero ahora no trabaja más, es uno de los que voló porque el Chato empezó a meter mano" detalló sobre el inicio del conflicto. Al parecer, la llegada del nuevo productor cambió las prioridades dentro del equipo de trabajo.

El foco de la disputa se centró en la figura de Mauro Szeta, quien ganó un espacio que incomodó al líder del ciclo. Flor de la V aseguró que "a partir de la llegada del Chato, ahí hay alguien que empieza a tener mucho protagonista en el programa, Mauro Szeta, que también se fue de un canal líder buscando un crecimiento. Muchos temas importantes los hacía él y no Lapegüe". Esta situación se agravó porque, según la animadora, "Mauro es uno de los preferidos del Chato Prada".

Sin embargo, el punto de quiebre definitivo fue el factor económico y familiar. El conductor explotó al descubrir que su panelista percibía una remuneración muy superior a la suya. "Lape se enojó mucho cuando se enteró lo que cobraba Mauro Szeta. Más aun cuando entre todas las cabezas que pidieron estaba la hija. Ahí dijo: Si se va Micaela, me voy yo. El panelista gana el doble que el conductor" reveló la conductora sobre la drástica postura de Sergio para proteger a su hija.

Incluso el entorno familiar de Lapegüe habría advertido sobre estos movimientos en el canal. Flor de la V confesó que "la mujer de Lapegüe, Bochi, le decía que tenga cuidado con Mauro". En medio de este clima hostil y tras la partida de Marina Calabró, el periodista de policiales también tendría los días contados en el formato. "Se fue Marina Calabró y ahora se va Mauro Szeta que se iría al programa de Mariana Fabbiani" sentenció la conductora sobre el futuro incierto del ciclo.