Hasta hace pocos días, Tim Payne era prácticamente un desconocido para gran parte del mundo futbolístico. Pero el defensor de Nueva Zelanda pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar varios millones y convertirse en una de las figuras virales del Mundial 2026 gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso".

Detrás de esa explosión mediática existe una carrera construida durante más de una década y que tiene tres hitos fundamentales. El primero ocurrió en 2012, cuando dejó su país para incorporarse a las divisiones formativas del club inglés Blackburn Rovers. Aquel paso por Europa representó el gran salto de su carrera y le permitió formarse en un contexto altamente competitivo, aunque nunca llegó a debutar oficialmente en el primer equipo.

El segundo momento determinante llegó con su consolidación en la selección de Nueva Zelanda. Payne se transformó en una pieza habitual de los "All Whites", acumulando decenas de partidos internacionales y convirtiéndose en uno de los referentes de una generación que logró clasificar al Mundial 2026. Recientemente alcanzó la marca de 50 encuentros con el combinado nacional, un logro destacado para cualquier futbolista neozelandés.

El tercer gran hito fue su estabilidad en el fútbol profesional australiano. Desde 2019 defiende los colores de Wellington Phoenix, institución en la que se consolidó como titular y referente defensivo. Allí estuvo cerca de alcanzar los 150 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los jugadores más experimentados del plantel.

Sin embargo, nada de lo ocurrido en el campo de juego se compara con el fenómeno que vive actualmente. Todo comenzó cuando Scarsini decidió buscar al futbolista menos conocido entre los participantes del Mundial y propuso a sus seguidores convertirlo en una celebridad de internet. La iniciativa se viralizó rápidamente y provocó una avalancha de seguidores que llevó a Payne a superar incluso a figuras deportivas mucho más reconocidas de Nueva Zelanda.

Lejos de mostrarse incómodo por la inesperada fama, el defensor respondió con humor y agradecimiento. Incluso envió mensajes en español para agradecer el apoyo recibido desde Argentina, gesto que terminó de conquistar a miles de fanáticos.

A días del inicio del Mundial, Payne ya logró algo que pocos futbolistas consiguen: convertirse en una historia global antes de disputar un solo minuto en la competencia. Ahora buscará trasladar esa popularidad a la cancha y ayudar a Nueva Zelanda a dar la sorpresa en el torneo más importante del planeta.