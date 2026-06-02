La Selección de Jordania ha hecho oficial la convocatoria de los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, un evento que marca un hito sin precedentes en su historia futbolística. El combinado de Medio Oriente, bajo la dirección técnica de Jamal Sellami, afronta su primera participación en una Copa del Mundo, sumándose a la lista de debutantes que incluye a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.

Un desafío mayúsculo en el Grupo J

El sorteo no fue sencillo para los jordanos, que integran el competitivo Grupo J junto a potencias como Argentina, la vigente campeona del mundo, Austria y Argelia. El debut será el próximo 17 de junio ante Austria, una prueba de fuego para medir sus capacidades en el escenario global antes de enfrentar a los otros integrantes de la zona.

La principal esperanza ofensiva del equipo es Mousa Al-Tamari, delantero del Stade Rennais francés. El atacante llega a la cita mundialista tras una temporada destacada en Europa, consolidándose como la referencia de Al Nashama y la gran amenaza para las defensas rivales.

El camino a la cita máxima

Jordania llega a Estados Unidos, México y Canadá tras una eliminatoria impecable, donde logró el billete directo tras clasificar segunda en su grupo, superando a equipos como Iraq, Omán, Palestina y Kuwait, solo por detrás de Corea del Sur.

Con la confirmación de la lista de 26, el plantel ya se enfoca en los trabajos de preparación. Para el conjunto de Sellami, el objetivo es dejar una buena imagen en un grupo de máxima exigencia, donde el enfrentamiento contra la Argentina de Lionel Messi aparece como el capítulo más esperado para una nación que sueña con dar la sorpresa en Norteamérica.

Lista completa de Jordania para el Mundial 2026

Porteros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC), Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat).

Defensas: Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma), Abdullah Nasib(Al Zawraa), Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Saleem Amer Obaid (sin equipo), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly Amman), Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya).

Centrocampistas: Noor Al-Rawabdeh (Salengor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (A-Karma), Rajaei Ayed (Al-Huissen), Amer Jamous (sin equipo), Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat).

Delanteros: Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen), Odeh Al Fakhouri (Pyramids), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra Lokomotiva), Ali Olwan (Al-Sailiya).