El paso de Rodrigo De Paul por Lima generó un revuelo que excedió lo musical durante la presentación de Tini Stoessel. Mientras la cantante deslumbraba con su tour Futtura en la capital peruana, el futbolista quedó en el centro de las miradas por un comportamiento inesperado entre el público. A través de grabaciones que circularon en redes sociales, se pudo observar al mediocampista utilizando un vaper mientras seguía el espectáculo de cerca.

A pesar de que el jugador intentó mantener un perfil bajo para no desviar la atención, la luz característica que emiten estos dispositivos electrónicos terminó delatando su presencia y su accionar. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes rápidamente multiplicaron las imágenes en distintas plataformas. La situación instaló una fuerte polémica debido a la cercanía del Mundial 2026 y a las exigencias físicas que requiere un deportista de su nivel.

Las críticas en el mundo digital apuntaron principalmente a la responsabilidad de representar a la Selección Argentina en una competencia tan relevante. Muchos usuarios cuestionaron si este tipo de hábitos son compatibles con la preparación de elite a pocos días de la gran cita mundialista. Aunque el uso del cigarrillo electrónico es un tema de debate recurrente por sus efectos en la salud, la exposición del volante volvió a poner el foco en su conducta fuera de las canchas.

Este episodio contrasta con el clima de romance que la pareja venía mostrando públicamente. Hace poco tiempo, la propia Tini le dedicó un tierno saludo de cumpleaños donde aseguró que "sos lo más lindo que tengo" para reafirmar su vínculo. Además, ambos habían confirmado su compromiso con una fotografía especial donde el futbolista escribió "te amo con mi vida entera" para sellar el momento. Sin embargo, este nuevo video en Perú cambió el tono de la conversación pública y lo colocó nuevamente en medio de un escándalo mediático.