La saga más querida de Disney y Pixar vuelve a la pantalla grande con una propuesta que une el cine y la música de una forma inesperada. Bizarrap se suma al universo de Toy Story 5 para prestar su voz a un juguete que promete dar que hablar entre los seguidores de la historia de Woody y Buzz Lightyear. El productor argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, se estrena en el mundo del doblaje con el personaje de Santa de Jardín.

La descripción oficial señala que este nuevo integrante es un miembro "ecléctico y ferozmente protector" que forma parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

En esta quinta entrega, Bizarrap cruzará su camino con Bad Bunny, quien interpretará a Pizza con Anteojos. La participación de ambos músicos consistirá en cameos especiales diseñados para las versiones de España y Latinoamérica, lo que garantiza una escena que ya "promete ser histórica" para la cultura urbana.

Detrás de cámaras, la producción cuenta con el liderazgo del director Andrew Stanton y la codirección de Kenna Harris. Además, el reconocido Randy Newman vuelve a hacerse cargo de la música, manteniendo la esencia sonora de la franquicia.

Aunque las voces originales en inglés seguirán contando con estrellas como Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, la llegada de los referentes latinos suma un atractivo extra para el estreno. El desembarco oficial en los cines de todo el mundo será el 17 de junio de 2026.