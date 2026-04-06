¿Y Zaira? Quién es la famosa en la que se refugió Pieres tras su separación

A pesar de las versiones que indican una vuelta de Facundo Pieres con Zaira Nara, se conoció un hecho ocurrido luego de que la pareja se distanciara que tiene como protagonista a otra celebridad. Gustavo Méndez relató en el programa de Moria Casán que el polista tuvo un acercamiento con la hija de un conductor muy popular en un contexto de despecho.

Facundo Pieres estaba tan despechado que, en el momento en que se separa de Zaira, se iba de un boliche de Costanera con la hija de un famoso conductor, afirmó el periodista. El panelista sostuvo que el encuentro se dio con una joven de perfil alto y que la información está confirmada a pesar de posibles desmentidas. Es una chica de la high, topetitud, me lo van a negar pero lo tengo chequeadísimo, agregó sobre la identidad de la mujer.

El lugar donde habrían coincidido es Tequila, un establecimiento con mucha exposición mediática. Méndez explicó que el deportista actuó sin cuidar su privacidad frente a la prensa. Lo hizo a pesar de saber que los periodistas tenemos fuentes, que hasta el del parking te tira data y que si coinciden afuera te lo cuentan, como ha pasado con Candelaria Tinelli, lanzó el integrante del ciclo para dar nombre y apellido a la involucrada.

Al escuchar los detalles del supuesto vínculo, Moria Casán reaccionó de forma crítica sobre la elección del sitio para el encuentro. Se quieren hacer los misteriosos y van a los lugares donde los va a ver todo el mundo, son de una limitación mental… ¿cómo van a ir ahí?, sentenció la conductora durante la emisión.