La exhibición de Fórmula 1 que tendrá como protagonista a Franco Colapinto en Buenos Aires ya puso en marcha la venta de entradas, en medio de una gran expectativa por el regreso de un piloto argentino a un evento de este tipo en el país.

El evento, previsto para fines de abril, permitirá ver al piloto argentino al mando de un monoplaza en un circuito urbano especialmente montado, con epicentro en la zona de Palermo.

Los tickets ya comenzaron a comercializarse en diferentes categorías, con precios que parten desde los 38.000 pesos para la entrada general y opciones más exclusivas que alcanzan valores superiores en sectores VIP y premium.

La exhibición forma parte de un show más amplio que incluirá actividades para el público, propuestas interactivas y espectáculos, en lo que será una jornada pensada para acercar la Fórmula 1 a los fanáticos argentinos.

Se tratará de un hecho histórico, ya que Colapinto será uno de los pocos pilotos argentinos en conducir un auto de la máxima categoría en el país en las últimas décadas, reavivando la pasión por el automovilismo a nivel local.

La entradas podrán ser adquiridas de forma digital a través del sitio web de Enigma Tickets. El proceso de venta será en dos etapas:

En primer instancia, la preventa exclusiva arrancará el lunes 6 de abril desde las 16, exclusivo para aquellos que cuenten con la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Además, podrán acceder a un beneficio de hasta 3 cuotas sin interés.

Luego, se la lanzará la venta general el martes 7 a las 16 para todos los medios de pago, aun que se podrá seguir utilizando la financiación con la tarjeta de MP. Aunque se prevé que habrá unas 20.000 entradas disponibles, no hay ninguna confirmación oficial respecto a la cantidad y los precios de los tickets que se pondrán a la venta. En caso de no poder asistir, el evento se transmitirá por la plataforma Disney+.

El evento también se inscribe dentro de una estrategia más amplia para reposicionar a Buenos Aires en el calendario internacional del automovilismo, con la mirada puesta en el regreso de grandes competencias en los próximos años.

Con una demanda que se anticipa masiva, la venta de entradas marca el inicio de la cuenta regresiva para un espectáculo que promete ser uno de los más convocantes del año en el país.