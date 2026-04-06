La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) resolvió extender el plazo para que sus trabajadores puedan adherirse al plan de retiros voluntarios hasta el próximo 24 de abril de 2026 a las 23:59. La medida, que reemplaza el vencimiento original previsto para el 5 de abril, fue oficializada mediante la Resolución 81/2026 publicada en el Boletín Oficial en el marco de una política de reorganización interna.

El denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) establece un esquema de desvinculación laboral por mutuo acuerdo entre el trabajador y el organismo. Como incentivo principal, el programa contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad, con un tope máximo de hasta 24 sueldos. Según indicaron desde el organismo, la prórroga permitirá mejorar la implementación del programa mediante la actualización de sistemas y una mejor coordinación entre las áreas técnicas.

Entre las condiciones exigidas para acceder al beneficio, se destaca que quienes se adhieran no podrán reincorporarse al sector público nacional por un período de cinco años. Además, los interesados deberán declarar la inexistencia de reclamos laborales pendientes y, en caso de ocupar cargos sindicales, deberán renunciar a los mismos para que se haga efectiva la desvinculación.

Esta estrategia forma parte de un plan más amplio del Gobierno nacional orientado a modernizar la gestión estatal y optimizar los recursos humanos dentro de la administración pública. No obstante, desde el organismo advirtieron que la inscripción no garantiza automáticamente la desvinculación, ya que la aceptación final de cada solicitud queda sujeta a la evaluación técnica de la Anses.