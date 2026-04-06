Más de 30 institutos de danza y artistas internacionales llegan al tablao “Raíces”

San Juan se prepara para vivir tres jornadas intensas de arte, tradición y cultura con la tercera edición de la Feria Flamenca “Raíces”, que se desarrollará del 17 al 19 de abril en el Teatro del Bicentenario y el Centro Cultural Conte Grand. El evento reunirá a artistas internacionales, más de 30 institutos de danza, propuestas gastronómicas y espectáculos para todo público.

Apertura internacional en el Bicentenario

La organizadora y presidenta de la Asociación Civil Ciclo Flamenco, María de los Ángeles “Cuky” Maestro, adelantó que la apertura tendrá un fuerte impronta internacional. “Vamos a estar con un tablado flamenco internacional en el Teatro del Bicentenario el viernes 17 de abril con artistas de Sevilla, Cuba y Chile”, explicó.

La presentación del evento en el CCCG. FOTO: DIARIO HUARPE

Ese mismo día, desde las 18, se realizará una romería que partirá desde el teatro y recorrerá las calles de la ciudad, culminando en el espectáculo central a las 22 en la Sala Auditórium.

El show inaugural contará con figuras destacadas del género como Lydia Martín, en el cante; la bailaora chilena Cathy Sandoval y el guitarrista cubano Allier Díaz Ferrer, quienes ofrecerán un recorrido por el flamenco andaluz más puro. Según detalló Maestro, el tablado flamenco “es una presentación donde se conjugan el baile, el toque y el cante, con mucha improvisación, pasión y fuerza”.

Feria, danza y gastronomía en el Conte Grand

La actividad continuará el sábado 18 y domingo 19 en el Centro Cultural Conte Grand, donde se desplegará la feria con más de 35 feriantes y la participación de más de 30 instituciones de danza de todo el país.

Demostración del talento y la tradición que vive en San Juan. FOTO: DIARIO HUARPE

Allí, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, espectáculos artísticos y propuestas culturales vinculadas a la tradición española. Entre los números destacados se encuentran la presentación del cantante Jaime Muñoz, conocido por su paso por La Voz Argentina, una obra de teatro de marionetas proveniente de Córdoba y la participación de la compañía “Echar Raíces”, dirigida por Alejandro Almarcha y la propia Maestro, que propondrá una fusión entre flamenco y folklore.

También se sumarán artistas locales y figuras como Aimé, junto a numerosos elencos de danza.

Un evento que rescata las raíces españolas

El evento, que busca evocar la tradicional Feria de Abril de Sevilla, pone el foco en las raíces españolas presentes en la provincia y en el legado cultural que perdura en las familias sanjuaninas. Además, se consolida como un espacio de creación artística colaborativa, con participantes seleccionados a través de convocatorias abiertas en todo el país.

Organizada por la Asociación Civil Ciclo Flamenco y acompañada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la feria cuenta con el respaldo de la Fundación Banco San Juan y forma parte del régimen de Mecenazgo Cultural.

Expectativa y crecimiento de la feria

En sus ediciones anteriores, el evento convocó a más de 4.500 personas, y para este año se espera duplicar la asistencia, consolidándose como uno de los encuentros flamencos más importantes del país.

Las entradas ya se encuentran disponibles: el espectáculo de apertura en el Teatro del Bicentenario tiene un valor general de $20.000, mientras que la feria en el Centro Cultural Conte Grand ofrece una preventa accesible de $3.000.

De esta manera, San Juan se posiciona nuevamente como un punto de encuentro clave para el flamenco a nivel nacional, con una propuesta que combina tradición, innovación y una fuerte identidad cultural.