La Justicia federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble el historial completo de los bienes vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, incluyendo transferencias, escrituras e hipotecas. Además, ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de los ingresos y salidas del país del matrimonio para reconstruir sus itinerarios.

El foco principal de la pesquisa es la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. La operación despertó sospechas debido a su estructura financiera: dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, le prestaron a Adorni el 87% del monto total (200.000 dólares) mediante un crédito hipotecario, figurando simultáneamente como vendedoras y acreedoras. El inmueble, de casi 200 metros cuadrados, perteneció originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien fue citado a declarar como testigo.

Bajo investigación también se encuentra una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti en el mismo mes de la operación de Caballito. Los investigadores detectaron, además, que en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no informó la venta de su propiedad anterior en Parque Chacabuco, lo que genera dudas sobre la evolución real de su patrimonio.

Finalmente, el fiscal busca contrastar los movimientos migratorios con las afirmaciones públicas del funcionario. Aunque Adorni sostuvo que no tomaba vacaciones desde hacía dos años, registros periodísticos sugieren un viaje familiar a Aruba a fines de 2024, con escalas en Lima y Ecuador. Pollicita busca determinar si estos traslados y el nivel de vida de la familia coinciden con los ingresos declarados oficialmente.