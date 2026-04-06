Preparar Nutella casera en apenas 15 minutos es posible con una receta simple y accesible que utiliza ingredientes básicos y permite obtener una versión más saludable que las comerciales, según explicó una experta en cocina italiana.

La propuesta, difundida por la chef Roberta Cipri, se basa en el uso de avellanas, chocolate y cacao, evitando el exceso de azúcares y aceites refinados que suelen predominar en los productos industriales.

Para realizarla se necesitan 200 gramos de avellanas tostadas, 120 gramos de chocolate negro, 30 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 120 ml de leche caliente, 120 gramos de azúcar, 40 ml de aceite vegetal o de coco, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal.

El paso a paso comienza con el tostado de las avellanas en horno a 170 grados durante unos 10 minutos, para intensificar su sabor. Luego se procesan hasta obtener una pasta cremosa, a la que se le incorpora el chocolate derretido junto con el resto de los ingredientes.

La mezcla se licúa nuevamente agregando de a poco la leche caliente y el aceite hasta lograr una textura lisa, brillante y untable. En pocos minutos, se obtiene una crema lista para consumir en tostadas, postres o directamente a cucharadas.

Uno de los puntos destacados de esta receta es que permite ajustar el sabor y la calidad nutricional, ya sea reduciendo el azúcar, eligiendo chocolate con mayor porcentaje de cacao o modificando la textura con más o menos líquido.

De esta manera, la Nutella casera se presenta como una alternativa más natural y personalizable, ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor.