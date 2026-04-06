La cuenta regresiva para el esperado show de Airbag en San Juan ya empezó, pero no cronológicamente, sino en la puerta del Estadio San Juan del Bicentenario. A falta de 12 días para que los hermanos Sardelli suban al escenario, un grupo de fanáticas ya inició la vigilia en las inmediaciones del gigante de Pocito.

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y se encontró con una postal de fidelidad absoluta. Entre mates, abrigos y mucho maquillaje, las jóvenes explicaron qué las motiva a estar allí con tanta anticipación.

"Vengo producida porque pensé que venían los medios"

Una de las jóvenes, de 22 años, llegó al relevo de la fila totalmente lookeada. "Desquiciada, hay que estar desquiciada. Con la friera y con psiquiátrico", lanzó entre risas, dejando en claro que el frío de las noches sanjuaninas no es un impedimento.

Con remeras que rezan "El Club de la Pelea", nombre emblemático para los seguidores de la banda, y merchandising oficial, las chicas aseguran que esto es moneda corriente en el mundo Airbag. "Acá en San Juan es la primera vez que acampamos, pero en otras provincias, sobre todo en River, hay gente que ha acampado con dos meses de anticipación", explicaron.

Sin carpa por seguridad

Un detalle que llamó la atención de quienes circulan por la zona es la ausencia de estructuras para dormir. Las jóvenes, de 17 y 22 años, confesaron que intentaron instalarse con todas las comodidades, pero hubo un cambio de planes obligado por la fuerza de seguridad.

"Nosotros el sábado a la mañana nos habíamos apostado con la carpa. Pero parece que llamaba demasiado la atención de la policía. El personal de seguridad nos dijo que podíamos estar, pero que había que sacar la carpa", relataron a este diario.

A pesar de no tener el refugio de lona, las fanáticas se mantienen firmes. Con la "producción" lista y el entusiasmo a flor de piel, las sanjuaninas lideran una fila que promete crecer con el correr de las horas, demostrando que el fanatismo por la banda de los Sardelli no conoce de límites ni de temperaturas bajo cero.