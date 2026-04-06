Con la llegada del frío, el gasto en gas se dispara en la mayoría de los hogares. Sin embargo, existe un método casero simple, económico y efectivo que puede marcar la diferencia en la factura mensual: mejorar el aislamiento de puertas y ventanas para evitar la fuga de calor.

Este truco, que consiste en colocar burletes, toallas enrolladas o cintas aislantes en rendijas, permite conservar la temperatura interior sin necesidad de aumentar la calefacción. Según especialistas, gran parte del calor se pierde por filtraciones de aire frío, especialmente en viviendas con aberturas antiguas.

El impacto es inmediato. Al reducir esas pérdidas, los ambientes se mantienen cálidos por más tiempo, lo que disminuye la necesidad de encender estufas o subir el termostato. Incluso, bajar apenas un grado la temperatura puede representar un ahorro de entre el 5% y el 10% en el consumo energético.

Además del sellado casero, hay hábitos clave que potencian el ahorro. Mantener la calefacción entre 18 y 21 grados, usarla solo en ambientes ocupados y ventilar la casa durante pocos minutos son medidas recomendadas para evitar el derroche.

Otro punto importante es aprovechar recursos naturales: abrir cortinas durante el día para que entre el sol y cerrarlas por la noche ayuda a conservar el calor acumulado sin gastar un peso.

Lejos de soluciones costosas, este método casero demuestra que pequeños cambios pueden generar grandes resultados. En un contexto donde cada peso cuenta, ajustar detalles en el hogar puede ser la clave para pasar el invierno sin sobresaltos en la factura.