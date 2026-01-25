La Vuelta a San Juan 2026 continuó este domingo con una etapa de alto desgaste y definición en montaña. En el tramo que unió Media Agua con Pedernal, en el departamento Sarmiento, el gran protagonista fue Tomás Moyano, quien se quedó con la victoria en la segunda etapa de la competencia. El pedalero puntano del equipo Municipalidad de Santa Lucía - Gremios por el Deporte se impuso tras completar los 131 kilómetros del recorrido, en una jornada marcada por el ritmo intenso y las dificultades del trazado.

Moyano cruzó la línea de llegada luego de 2 horas y 58 minutos de competencia, logrando así su primera victoria parcial en esta edición de la tradicional competencia sanjuanina. El triunfo le permitió destacarse en una jornada marcada por el desgaste físico y la selectividad del trazado hacia Pedernal.

Tras la victoria, el ciclista expresó su emoción y dedicó el resultado a su entorno más cercano: “Feliz porque le pude regalar una etapa a toda mi familia, que siempre está al pie del cañón: a mis abuelos, a Oli, a mis tíos y a toda la gente que me apoya. El triunfo tiene un sabor especial porque mi papá fue quien me dirigió. El equipo hoy confió en mí, las piernas respondieron muy bien y espero no fallarles en los siete días que restan de la Vuelta”.

“Nos encontramos en una buena forma física. Quizá no nos tocó disfrutar ni el Giro del Sol ni la Difunta, ni otras carreras de la temporada, pero el foco siempre estuvo puesto en la Vuelta. Muy contento con la victoria de hoy, que no todos los días se puede conseguir, y hoy la estamos disfrutando. Espero estar a la altura de las circunstancias. Dios nos regaló este triunfo aquí, en la capital del ciclismo. Con muchísimo nivel y feliz”, expresó el ganador de la segunda etapa de la Vuelta a San Juan.

El segundo puesto de la etapa fue para Nicolás Tivani, del equipo Municipalidad de Pocito, quien volvió a mostrarse regular y competitivo. Con este resultado, Tivani se mantiene como líder de la clasificación general, consolidando su protagonismo en la carrera. El podio lo completó el chileno Cristóbal Báez Muñoz, del equipo Plus Racing.

En la línea de llegada se disputó además una meta de montaña de segunda categoría, donde Moyano volvió a imponerse y sumó 6 puntos. Tivani fue segundo con 4 puntos y Báez Muñoz tercero con 2. El cuarto lugar quedó en manos del chileno José Autran Carrillo, de la Selección de Chile, quien sumó 1 punto y compite con el dorsal 127, tras un cambio oficial informado por los comisarios.

Clasificación Etapa

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios Nicolás Tivani- Municipalidad de Pocito Cristóbal Báez Muñoz (Chile) - Plus Racing

General individual

Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

Martín Mancilla Labrin(Chile) - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Meta de Montaña

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint

Leandro Velardez- Municipalidad de Pocito

Tercera etapa

La tercera etapa de la Vuelta a San Juan se disputará este lunes 25 de enero desde las 15:30, con largada y llegada en Calle 5 y Vidart, en Pocito.

El pelotón recorrerá un circuito urbano que partirá por Calle 5 hacia el este hasta calle Mendoza, continuará al sur por avenida Joaquín Uñac hasta Calle 14, luego al oeste hasta calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, nuevamente al oeste por Chacabuco y al norte hasta retomar Calle 5, para cerrar al este hasta la línea de meta en Vidart. El trazado se completará en cuatro oportunidades, totalizando 140,9 kilómetros.